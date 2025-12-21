Мичуринские ветераны и волонтёры отправили гуманитарную помощь бойцам в Запорожскую область Комментариев: 0



В минувшие выходные представители ветеранской организации совместно с главой города Мичуринска, участником программы «Герои Тамбовщины» и волонтёрами сформировали и доставили гуманитарный груз в Запорожскую область — в танковую роту, которой командует уроженец Тамбовской области. В состав помощи вошли бензогенераторы, строительные материалы, спальные принадлежности, тёплые вещи, продукты питания, а также духовые шкафы, необходимые для обустройства быта в полевых условиях.



Особое место в грузе заняли письма и новогодние подарки от школьников Мичуринска. Их передали бойцам в канун Нового года как знак поддержки и благодарности за службу.



В ветеранской организации отмечают, что поездка стала возможной благодаря широкой поддержке — участие в сборе помощи приняли учреждения, предприятия, школы, волонтёрские объединения и неравнодушные жители города. Поддержку инициативе оказал и глава Мичуринска.



Как подчёркивают организаторы, подобные гуманитарные миссии в предновогодний период стали для Мичуринска уже традицией — помощь бойцам отправляется четвёртый год подряд. По словам представителей организации, именно в это время особенно важно напомнить военнослужащим, что о них помнят и ценят их вклад в защиту страны.



Ветераны поблагодарили всех, кто принял участие в сборе и отправке гуманитарной помощи, подчеркнув, что общее дело объединяет людей самых разных профессий и возрастов.







