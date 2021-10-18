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Жители 1-Полковой о стройке по соседству: «даже дом подпрыгивает»
Сегодня, 11:03
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Жильцы домов в районе улиц Подвойского и 1-й Полковой в Тамбове, выступают против строительства дороги рядом с их домами. К строящейся многоэтажке на ул. Подвойского, 6 проложили подъездную дорогу прям по зеленой зоне, в нескольких метрах от существующей застройки.
Вчера с местными жителями встретился депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров По мнению депутата, эта ситуация – яркий пример точечного строительства, которое создает неудобства жителям Тамбова.
«Когда они здесь долбят, или даже разгружают машины со строительным материалом — даже дом подпрыгивает, - заявляют жильцы дома по ул. 1-Полковой.
Интересный момент. В конце сентября активисты встречались с заместителем главы администрации города Юрием Зарапиным. Тогда он пообещал, что дороги возле домов не будет. Однако уже через пару дней вышел документ – предоставление дороги застройщику.
«Вопрос не в частном случае, а в системности работы администрации города. Недопустимо, когда горожанам обещают одно, на деле воплощают в жизнь другие моменты», - убежден Артем Александров.
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