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Тамбовчане требуют восстановить зеленую зону
Вчера, 11:42
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Вместо защиты своих прав на коллективное обращение жители ул. 1-Полковая в Тамбове получили отписку по вопросу законности строительных работ по возведению многоквартирного дома.
Мало того, что у жителей 1-Полковой отобрали зелёную зону и проложили подъездную дорогу к строительной площадке, так и разбираться в вопросе никто не хочет.
Как говорится в ответе из стройнадзора, на место выехали специалисты, чтобы разобраться в ситуации. На момент 25 октября строительство временной подъездной дороги выполнено. При этом нарушений в строительстве обнаружено не было. Управление строительного надзора Тамбовской области за основу решило взять ответа от застройщика, на которого и жалуются местные жители.
По словам депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, речь идет не только о подъездной дороге, а вообще о соблюдении проектной документации, строительных норм и правил. Подобные отписки недопустимы, они подрывают любое доверие к надзорным органам.
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