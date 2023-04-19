В Тамбове начали восстанавливать временную перемычку Комментариев: 0



Выбранное место для переправы - самое узкое место на реке, как сообщается на официальном сайте Правительства Тамбовской области. Исследования дизайнеров показали, что оно идеально подходит для временного гидротехнического сооружения.



В настоящее время проводится подвоз строительных материалов, а водолазы осматривают дно реки. Для начала работ необходимо снизить скорость течения. В связи с этим было принято решение временно установить щиты на существующей плотине, что уже привело к поднятию уровня воды на 60 сантиметров. В ближайшее время планируется начать активный этап работ с привлечением тяжелой техники.



Для поддержания оптимального уровня воды в реке необходимо построить временную переправу. Однако из-за ограничений рыбоохранного законодательства работы на гидротехническом сооружении не могут быть начаты до 10 июня. В результате проведенного совещания было решено рекомендовать администрации Тамбова создать муниципальную комиссию по чрезвычайным ситуациям и объявить режим ЧС на территории города в пределах канала реки Цна и прилегающей территории. Это позволит принять неотложные меры для обеспечения оптимального уровня воды в реке. Напомним, что данный режим ЧС в Тамбове был введен с 18 апреля. В соответствии с указаниями губернатора Тамбовской области Максима Егорова, начались подготовительные работы для возведения временной переправы на реке Цна в Тамбове. Эта переправа будет обеспечивать оптимальный уровень воды в течение летнего сезона.Выбранное место для переправы - самое узкое место на реке, как сообщается на официальном сайте Правительства Тамбовской области. Исследования дизайнеров показали, что оно идеально подходит для временного гидротехнического сооружения.В настоящее время проводится подвоз строительных материалов, а водолазы осматривают дно реки. Для начала работ необходимо снизить скорость течения. В связи с этим было принято решение временно установить щиты на существующей плотине, что уже привело к поднятию уровня воды на 60 сантиметров. В ближайшее время планируется начать активный этап работ с привлечением тяжелой техники.Для поддержания оптимального уровня воды в реке необходимо построить временную переправу. Однако из-за ограничений рыбоохранного законодательства работы на гидротехническом сооружении не могут быть начаты до 10 июня. В результате проведенного совещания было решено рекомендовать администрации Тамбова создать муниципальную комиссию по чрезвычайным ситуациям и объявить режим ЧС на территории города в пределах канала реки Цна и прилегающей территории. Это позволит принять неотложные меры для обеспечения оптимального уровня воды в реке. Напомним, что данный режим ЧС в Тамбове был введен с 18 апреля.



