Тамбовскую область посетили представители ООН 0 В Тамбовской области на 90% решены вопросы социальной поддержки вынужденных переселенцев из зоны боевых действий, как сообщили в аппарате российского федерального омбудсмена Татьяны Москальковой. На днях Тамбовскую область посетили представители ООН.

На объектах культурного наследия прошли субботники 0 В Международный день памятников и исторических мест в Тамбовской области состоялись субботники на объектах культурного наследия под девизом "Сохраним нашу историческую родину". Более 100 волонтеров приняли участие в работах по благоустройству Музея-заповедника Рахманинова "Ивановка", где они убрали

Вынесен обвинительный приговор бывшему проректору ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ» 0 По делу бывшего проректора ФГБОУ ВО "Мичуринский ГАУ" Галины Коротковой, прокуратурой Тамбовской области поддержано государственное обвинение, и она была признана виновной по части 4 статьи 159 УК РФ.

В Тамбове введен локальный режим ЧС 0 В связи с низким уровнем воды в Цне, в городе Тамбове был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Данный режим распространяется на канал реки и тамбовского водохранилища, ограничиваясь улицами Набережная, Андреевская, Степана Разина и Рассказовским шоссе. Решение об этом было принято 18 апреля на

Председатель Тамбовского областного суда ушел в отставку 0 Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 8 февраля 2023 года полномочия председателя Тамбовского областного суда, Евгения Александровича Соседова, были прекращены в связи с истечением срока его полномочий и уходом в почетную отставку с 18 апреля 2023 года.

В Тамбове начали отключать теплоснабжение домов 0 Социальные объекты, такие как школы, детские сады, поликлиники и больницы, будут продолжать отапливаться, пока не поступит заявка о завершении отопительного сезона.

В Уваровском районе водитель «Приоры» насмерть сбил человека 0 По информации регионального Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации, вчера, 18 апреля, на участке трассы "Каспий - Малая Алабушка", расположенном на территории Уваровского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Тамбовчанка покусала сотрудника полиции 0 40-летняя женщина из Тамбова была признана виновной в совершении преступлений, связанных с насилием в отношении представителя власти и побоями, согласно статьям 318 и 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд вынес приговор, включающий 120 часов обязательных работ и штраф в размере 20 тысяч

Нуждающиеся семьи могут получить продукты на 700 рублей 0 Максимальная стоимость продуктового набора, который в качестве дополнительной помощи смогут получить нуждающиеся семьи Тамбова, составит в 2023 году 700 рублей. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Максим Косенков.

На окраине Тамбова загорелись деревья 0 На площади около 1,5 гектаров возник пожар на территории парка "Эльдорадо" в городе Тамбове, который затронул деревья. На месте работают специальные подразделения, но по сообщению в местных СМИ, тушение осложняется из-за трудностей проезда техники к месту пожара. Пока что нет информации о

В Тамбовской области меры поддержки распространили на семьи всех участников СВО 0 Правительство Тамбовской области приняло решение о расширении мер социальной поддержки на семьи всех участников специальной военной операции (СВО), включая добровольцев, контрактников, получивших увечье или погибших в ходе боев. Ранее такие льготы были доступны только семьям мобилизованных.

В Тамбовской области создан Совет по качеству жизни 0 В Тамбовской области был создан Совет по качеству жизни, который будет функционировать под руководством главы региона Максима Егорова. Это означает, что Тамбовская область стала одним из первых регионов в России, где такой орган был создан.

В Тамбове откроют выставку городских пейзажей художника Алексея Медведева 0 В Пушкинской библиотеке запланирована выставка картин под названием «Повседневный Тамбов на полотне» (12 +). Главной темой произведений являются городские пейзажи Тамбова.

В Тамбове прошел Пасхальный крестный ход 0 В Тамбове в День Светлого Христова Воскресения был организован Пасхальный крестный ход под руководством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия. В шествии принимали участие священнослужители, преподаватели и студенты, казаки, воспитанники воскресных школ, прихожане храмов и жители города.

Сегодня в Тамбове на отдельных улицах отключат электричество 0 Ремонтные работы в Тамбове приведут к временному отключению электричества на шести улицах города 17 апреля. С 13:30 до 16:30 жители улицы Коммунальная (дома 32-40/7) и Интернациональная (дома 39А-43) останутся без света из-за ремонта в трансформаторной подстанции.

Мусор с тамбовской свалки ООО «КомЭк» долетает до города 0 Как предупреждали метеорологи, в четверг и пятницу в Тамбове будет дуть сильный ветер с порывами 15-20 м/с. Этот северный ветер уже испортил настроение жителям, которые порадовались ранней весне: на улице стало холодно и неуютно, свежевымытые автомобили быстро покрылись пылью.

Жители Володарского, 4 боятся отпускать детей играть во дворе из-за сквозного проезда 0 Сквозной проезд через жилой двор дома № 4 по ул. Володарского в Тамбове продолжает беспокоить местных жителей, несмотря на то что там были установлены знаки «Жилая зона».

В текущем году в области из аварийного жилья расселят более 400 человек 0 На последнем оперативном совещании Глава Тамбовской области Максим Егоров дал поручение выполнить все обязательства по досрочному завершению программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

В Мичуринске наиболее сложная ситуация по ВИЧ-инфицированным 0 Согласно докладу регионального управления Роспотребнадзора, на 1 января 2023 года общее количество зарегистрированных жителей Тамбовской области, больных ВИЧ-инфекцией, составляет 2 тысячи 976 человек. В 2022 году наблюдался рост случаев заболевания на 8%, что означает увеличение числа случаев с

Прокуратура добивается капремонта фасада дома № 131 по ул. Чичканова 0 После того, как жители многоквартирного дома № 131 на улице Чичканова в городе Тамбове и депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратились с запросом, прокуратура рассмотрела ситуацию и пришла к выводу, что неоднократный перенос капитального ремонта фасада дома является