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Администрация Никифоровского округа выплатит 28,6 млн рублей за экологический ущерб
Сегодня, 13:26
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Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подтвердив обязанность администрации Никифоровского округа Тамбовской области компенсировать ущерб, нанесённый почвам. Сумма выплат составит 28,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Поводом для судебного разбирательства стала несанкционированная свалка, обнаруженная в июле 2022 года на территории рабочего посёлка Дмитриевка. Инспекторы зафиксировали скопления твёрдых бытовых и строительных отходов, сельскохозяйственного мусора и порубочных остатков. Экологическое состояние участка было признано неудовлетворительным, а действия (или бездействие) местной администрации — причиной нанесённого природе ущерба.
Поскольку власти округа отказались компенсировать ущерб добровольно, Росприроднадзор обратился в суд. Разбирательство длилось более полутора лет и завершилось вынесением окончательного решения в пользу надзорного органа.
Это уже не первый подобный случай в регионе. Так, в апреле текущего года аналогичное требование было предъявлено администрации города Эртиль Воронежской области — сумма ущерба по тому делу составила 10,6 миллиона рублей.
Экологическая судебная практика свидетельствует о жёстком и последовательном подходе Росприроднадзора к взысканию компенсаций с муниципалитетов, не обеспечивающих надлежащий контроль за утилизацией отходов и охраной окружающей среды.
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