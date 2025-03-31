В Дмитриевке растёт свалка, несмотря на судебные решения: ущерб природе может быть недооценён Комментариев: 0



Свалка была впервые зафиксирована в 2022 году сотрудниками Росприроднадзора. Тогда её площадь составила 950 квадратных метров, а ущерб почвам оценили почти в 29 миллионов рублей. По иску ведомства арбитражный суд обязал администрацию округа выплатить компенсацию. Однако, по словам местных жителей, реальных действий по ликвидации отходов так и не предпринято.



Жители обеспокоены не только экологической ситуацией, но и рисками для здоровья. По их словам, мусор активно подбрасывают новые лица, а запах и антисанитария мешают нормальной жизни. Несмотря на вынесенные судебные решения, контроль за территорией по-прежнему отсутствует.



Экологи предупреждают: если ситуация не изменится, реальный ущерб может оказаться многократно выше первоначальной оценки. Они призывают привлечь к ответственности не только органы местной власти, но и лиц, продолжающих сброс мусора.



На данный момент остаётся открытым вопрос — кто и когда действительно начнёт решать эту проблему.



Фото: ПроТамбов Жители посёлка Дмитриевка в Никифоровском округе Тамбовской области вновь обратились к СМИ из-за несанкционированной свалки, о которой известно уже более двух лет. Несмотря на решение суда о компенсации ущерба, мусор продолжает скапливаться, а масштабы загрязнения растут. В распоряжении редакции «ПроТамбова» оказались свежие кадры с места — горы бытовых отходов, шины, ветки после субботников и даже мёртвые животные.Свалка была впервые зафиксирована в 2022 году сотрудниками Росприроднадзора. Тогда её площадь составила 950 квадратных метров, а ущерб почвам оценили почти в 29 миллионов рублей. По иску ведомства арбитражный суд обязал администрацию округа выплатить компенсацию. Однако, по словам местных жителей, реальных действий по ликвидации отходов так и не предпринято.Жители обеспокоены не только экологической ситуацией, но и рисками для здоровья. По их словам, мусор активно подбрасывают новые лица, а запах и антисанитария мешают нормальной жизни. Несмотря на вынесенные судебные решения, контроль за территорией по-прежнему отсутствует.Экологи предупреждают: если ситуация не изменится, реальный ущерб может оказаться многократно выше первоначальной оценки. Они призывают привлечь к ответственности не только органы местной власти, но и лиц, продолжающих сброс мусора.На данный момент остаётся открытым вопрос — кто и когда действительно начнёт решать эту проблему.Фото: ПроТамбов



