Подрядчику ремонта дороги в Знаменском округе предъявили неустойки почти на 10 млн рублей
Вчера, 10:20
Администрация Знаменского муниципального округа Тамбовской области подала иск в арбитражный суд к ООО «Независимая строительная компания» из Иваново. Муниципалитет требует взыскать с подрядчика более 9,7 млн руб. неустоек за нарушение условий контракта. Предварительное заседание по делу назначено на 9 февраля 2026 года.
Речь идёт о муниципальном контракте на ремонт участка дороги «Знаменка – Большие Пады» стоимостью 123,46 млн руб. Работы финансировались из бюджета округа и должны были быть завершены не позднее 15 июля 2025 года.
По данным портала «Госзакупки», подрядчик завершил ремонт только 10 ноября 2025 года, допустив просрочку в 118 дней. За нарушение сроков администрация округа начислила пени в размере 8,1 млн руб. Кроме того, подрядчику был выставлен штраф в 1,6 млн руб. за несоблюдение требования о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства.
Официальное требование об оплате неустоек было направлено подрядной организации 2 декабря 2025 года. Поскольку в установленный срок оно исполнено не было, администрация округа обратилась в суд.
Исход спора будет зависеть от оценки судом соблюдения условий муниципального контракта и обоснованности заявленных требований.
