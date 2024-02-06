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» » Анна Курманова ушла в отставку

Анна Курманова ушла в отставку

Вчера, 12:51
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Анна Курманова ушла в отставку По информации от «ПроТамбов», заместитель главы администрации Тамбова, ответственная за вопросы градостроительства, землепользования и управления муниципальным имуществом Анна Курманова, покинула свою должность.

Курманова была назначена на эту должность в апреле 2022 года, сменив на этом посту Евгения Зименко, который ушел на повышение. Перед своим текущим назначением Анна Ивановна возглавляла комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова в течение восьми лет.

На данный момент неизвестно, кто займет вакантное место заместителя главы администрации Тамбова.

Фото: соцсети
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