Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города 0 На пост заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам ЖКХ назначена Анна Курманова, - сообщает портал «ПроТамбов».

В Мичуринскую больницу поступило новое оборудование 0 В больницу имени С. Брюхоненко в городе Мичуринске поступило новое медицинское оборудование. Лечебное учреждение пополнилось: кислородными концентраторами, прикроватными мониторами, двумя аппаратами для вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат.

Для полицейских хотят построить ведомственное жилье 0 На ул. Н. Вирты в городе Тамбове УМВД России по Тамбовской области планирует построить многоэтажный жилой дом за 180 млн рублей для своих сотрудников. Согласно проектной документации в девятиэтажном двухсекционном кирпичном здании предусмотрена 81 квартира: 45 – однокомнатных и 36 – двухкомнатных.

За 2021 год снизились реальные доходы граждан 0 По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.

Продолжается рост цен на отдельные продукты питания 0 По информации службы статистики и оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Тамбовской области продолжается рост цен на отдельные продукты питания.

Депутаты и общественники раскритиковали контроль за реализацией концессии 0 15 апреля должно было состояться второе заседание рабочей группы по мониторингу за исполнением «РКС-Тамбов» концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Заседания не было по причине отсутствия кворума, многие чиновники по тем или иным причинам не смогли

Жители Тамбова строят «баррикады» 0 Во дворе дома по ул. Володарского, 4 инициативная группа граждан перекрыла сквозной проезд через свой двор на улицу Пензенскую, - сообщает Telegram канал. Местные жители положили деревья и бетонные элементы, разворачивали автомобили и просили их проехать в другом месте, не через двор, поскольку

В Тамбовской области похолодает 0 Завтра жителей Тамбовской области ждет похолодание. Ночью столбик термометра опустится до +4…+9. Днём будет в пределах +11…+16.

Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар» 0 На днях во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева в городе Тамбове прошла встреча по проблеме, что придомовую территорию превратили в проезжий двор. В марте городские власти «снесли» бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов. После этой

В Тамбове открыли новый пункт приема за услуги ЖКХ 0 На улице Мичуринская,50 в городе Тамбове АО «ТОСК» открыло новый пункт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году расчетный центр открыл более 20 новых касс в Тамбовской области.

Россельхозбанк упрощает ведение бизнеса в АПК с помощью интерактивной карты сельхозпредприятий 0 Россельхозбанк создал интерактивную и пополняемую цифровую карту агропредприятий России. На текущий момент на ней представлено более 230 000 организаций агросектора. Карта агропредприятий вошла в экосистему Своё Фермерство, разработанную РСХБ специально для предприятий АПК. Цель карты – помочь

Сквер на «ТЭЦ» могут благоустроить 0 Стартовало голосование по объектам благоустройства, которое намечено в 2023 году. Жители муниципальных образований могут на сайт «Городской среды» через госуслуги проголосовать за территорию, которая может стать победителем для проведения благоустройства.

При пожаре в Рассказовском районе погибло два человека 0 В селе Платоновка Рассказовского района случился пожар в частном доме, в котором на момент ЧП находилось три человека. Молодой парень смог спастись, погибла женщина и ее сын.

Доцента мичуринского ВУЗа подозревают в хищении 10 миллионов рублей 0 В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом

Более 10 тысяч учащихся приняли участие в субботниках 0 В Тамбовской области продолжаются субботники, уже более 10 тысяч учащихся приняли в них участие.

В Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ 0 В 2022 году в Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ. В настоящее время к работам приступили на 5 объектах. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений планируется потратить 1,15 миллиарда рублей, из них 825 миллионов в текущем году.

Задержан начальник следственного подразделения отдела полиции 0 Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного

В Мичуринске по случаю годовщины вывода войск из Афганистана организована адресная доставка продуктов питания и подарков 0 В эти весенние дни волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления Портных Н. А. и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с о. Дмитрием организовали адресную доставку продуктов питания и подарков, родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в

Эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту губернатора 0 Прошло шесть месяцев с момента назначения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Тамбовские и федеральные эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту тамбовского губернатора.

Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска 0 Суд признал заместителя главы администрации города Мичуринска Марину Самылину виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.