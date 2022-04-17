Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар»

Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест

Из-за коммунальной аварии к домам не может проехать «скорая»

Начальник юротдела в медучреждении подозревается в получении взятки

В Тамбовской области создадут Правительство

Очередной вице-губернатор уходит в отставку

В Тамбовской области смертность превышает рождаемость в 3,6 раза

В Тамбовской области отменили масочный режим

В г. Мичуринске разместили баннер с изображением кавалера ордена Мужества

Тамбовчан ждет «ультраполярное вторжение»

В Тамбовской области пытаются сдержать рост цен

В Тамбове снесли одно из исторических зданий на территории спиртзавода

» » Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города

Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города

Вчера, 12:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города На пост заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам ЖКХ назначена Анна Курманова, - сообщает портал «ПроТамбов».

До назначения Анна Курманова много лет возглавляла комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Тамбова.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В администрации не комментируют возращение главы города

Любовь Третьякова назначена заместителем главы администрации области

Кристина Четырина назначена новым заместителем главы администрации города Т ...

Новым заместителем главы администрации города Тамбов назначен Алексей Власо ...

Администрация Тамбова через суд пытается выселить инвалидов

Назначен и.о. главы администрации города Тамбова



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Анну Курманову назначали заместителем главы администрации города

Вчера, 12:17
0
На пост заместителя главы администрации города Тамбова по вопросам ЖКХ назначена Анна Курманова, - сообщает портал «ПроТамбов».

В Мичуринскую больницу поступило новое оборудование

Вчера, 10:16
0
В больницу имени С. Брюхоненко в городе Мичуринске поступило новое медицинское оборудование. Лечебное учреждение пополнилось: кислородными концентраторами, прикроватными мониторами, двумя аппаратами для вентиляции легких и наркозно-дыхательный аппарат.

Для полицейских хотят построить ведомственное жилье

Вчера, 10:07
0
На ул. Н. Вирты в городе Тамбове УМВД России по Тамбовской области планирует построить многоэтажный жилой дом за 180 млн рублей для своих сотрудников. Согласно проектной документации в девятиэтажном двухсекционном кирпичном здании предусмотрена 81 квартира: 45 – однокомнатных и 36 – двухкомнатных.

За 2021 год снизились реальные доходы граждан

17 апреля 2022
0
По информации Тамбовстата денежные доходы населения Тамбовской области в январе-декабре 2021 г. составили 356039,0 млн.рублей или в расчете на душу населения 29836 рублей 40 коп.

Продолжается рост цен на отдельные продукты питания

17 апреля 2022
0
По информации службы статистики и оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка Тамбовской области продолжается рост цен на отдельные продукты питания.

Депутаты и общественники раскритиковали контроль за реализацией концессии

17 апреля 2022
0
15 апреля должно было состояться второе заседание рабочей группы по мониторингу за исполнением «РКС-Тамбов» концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения. Заседания не было по причине отсутствия кворума, многие чиновники по тем или иным причинам не смогли

Жители Тамбова строят «баррикады»

16 апреля 2022
0
Во дворе дома по ул. Володарского, 4 инициативная группа граждан перекрыла сквозной проезд через свой двор на улицу Пензенскую, - сообщает Telegram канал. Местные жители положили деревья и бетонные элементы, разворачивали автомобили и просили их проехать в другом месте, не через двор, поскольку

В Тамбовской области похолодает

16 апреля 2022
0
Завтра жителей Тамбовской области ждет похолодание. Ночью столбик термометра опустится до +4…+9. Днём будет в пределах +11…+16.

Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар»

16 апреля 2022
0
На днях во дворе дома № 25 по ул. Куйбышева в городе Тамбове прошла встреча по проблеме, что придомовую территорию превратили в проезжий двор. В марте городские власти «снесли» бетонные вазоны, которые долгие годы разделяли транспортные потоки жителей дома на Куйбышева и соседних домов. После этой

В Тамбове открыли новый пункт приема за услуги ЖКХ

15 апреля 2022
0
На улице Мичуринская,50 в городе Тамбове АО «ТОСК» открыло новый пункт оплаты за жилищно-коммунальные услуги. В прошлом году расчетный центр открыл более 20 новых касс в Тамбовской области.

Россельхозбанк упрощает ведение бизнеса в АПК с помощью интерактивной карты сельхозпредприятий

15 апреля 2022
0
Россельхозбанк создал интерактивную и пополняемую цифровую карту агропредприятий России. На текущий момент на ней представлено более 230 000 организаций агросектора. Карта агропредприятий вошла в экосистему Своё Фермерство, разработанную РСХБ специально для предприятий АПК. Цель карты – помочь

Сквер на «ТЭЦ» могут благоустроить

15 апреля 2022
0
Стартовало голосование по объектам благоустройства, которое намечено в 2023 году. Жители муниципальных образований могут на сайт «Городской среды» через госуслуги проголосовать за территорию, которая может стать победителем для проведения благоустройства.

При пожаре в Рассказовском районе погибло два человека

15 апреля 2022
0
В селе Платоновка Рассказовского района случился пожар в частном доме, в котором на момент ЧП находилось три человека. Молодой парень смог спастись, погибла женщина и ее сын.

Доцента мичуринского ВУЗа подозревают в хищении 10 миллионов рублей

15 апреля 2022
0
В отношении доцента одного из мичуринских ВУЗов возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. По информации УФСБ по Тамбовской области сотрудник университета сфальсифицировал результаты выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, и таким образом

Более 10 тысяч учащихся приняли участие в субботниках

14 апреля 2022
0
В Тамбовской области продолжаются субботники, уже более 10 тысяч учащихся приняли в них участие.

В Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ

14 апреля 2022
0
В 2022 году в Тамбовской области планируют отремонтировать 14 школ. В настоящее время к работам приступили на 5 объектах. Всего на ремонт общеобразовательных учреждений планируется потратить 1,15 миллиарда рублей, из них 825 миллионов в текущем году.

Задержан начальник следственного подразделения отдела полиции

13 апреля 2022
0
Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного подразделения районного

В Мичуринске по случаю годовщины вывода войск из Афганистана организована адресная доставка продуктов питания и подарков

12 апреля 2022
0
В эти весенние дни волонтёры Мичуринского Волонтёрского Корпуса , помощник Председателя Правления Портных Н. А. и активные члены ММО ТО ООО "РСВА" во главе с о. Дмитрием организовали адресную доставку продуктов питания и подарков, родителям погибших воинов в Афганской и Чеченской войне, войне в

Эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту губернатора

12 апреля 2022
0
Прошло шесть месяцев с момента назначения врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова. Тамбовские и федеральные эксперты подвели первые итоги работы Егорова на посту тамбовского губернатора.

Вынесен обвинительный приговор заместителю главы администрации Мичуринска

12 апреля 2022
0
Суд признал заместителя главы администрации города Мичуринска Марину Самылину виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и по ч. 5 ст.33, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«АПК – это драйвер региональной экономики»: студентка Мичуринского ГАУ объяснила, почему выбрала профессию

12 апреля 2022
0
РСХБ выяснил, что практически 2/3 из 450 стипендиатов банка в 2021/2022 учебном году – девушки. Как и будущие аграрии-юноши, до сентября они будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей за успехи в учёбе, достижения в науке и олимпиадах. Так, студентка Мичуринского государственного аграрного
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги