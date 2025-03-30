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После гибели двух детей в Тамбове в регионе начнут масштабные проверки газового оборудования
Сегодня, 10:05
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Власти Тамбовской области приняли решение о проведении комплексной проверки газового оборудования на фоне трагедии, произошедшей в минувшие выходные. Этот вопрос стал ключевым на оперативном совещании, которое 31 марта провёл врио губернатора Евгений Первышов.
Напомним, 30 марта в одной из квартир пятиэтажного дома на 2-м Почтовом проезде в Тамбове были обнаружены тела двух малолетних детей — четырёхлетнего ребёнка и месячного младенца. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление угарным газом. Родители и 13-летняя сестра погибших были госпитализированы.
Следственный комитет незамедлительно возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте продолжают работать следователи и специалисты газовой службы, проводящие экспертизу оборудования. В свою очередь, прокуратура также инициировала проверку всех обстоятельств происшествия.
Глава региона поручил исполняющему обязанности министра ТЭК и ЖКХ Константину Шульгину взять ситуацию под личный контроль и в кратчайшие сроки организовать масштабную ревизию состояния газового хозяйства в многоквартирных и частных домах.
«Эта трагедия должна стать серьёзным уроком. Мы обязаны максимально усилить контроль за техническим состоянием и эксплуатацией газового оборудования, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем», — заявил Евгений Первышов.
Проверки начнутся уже в ближайшие дни. Особое внимание будет уделено домам с устаревшими газовыми системами и отсутствием своевременного техобслуживания.
Фото: «Газпром межрегионгаз Тамбов»
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