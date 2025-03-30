Тамбов может выплатить свыше 133 млн рублей бывшему концессионеру за теплосети 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» о компенсации расходов, понесённых компанией в связи с досрочным расторжением концессионного соглашения. Согласно решению, из бюджета города может быть выплачено более 133 миллионов рублей.

После гибели двух детей в Тамбове в регионе начнут масштабные проверки газового оборудования 0 Власти Тамбовской области приняли решение о проведении комплексной проверки газового оборудования на фоне трагедии, произошедшей в минувшие выходные. Этот вопрос стал ключевым на оперативном совещании, которое 31 марта провёл врио губернатора Евгений Первышов.

Администрация Тамбова пытается оспорить решение о ремонте дома Нарышкиных 0 Вокруг дома Нарышкиных, расположенного в самом центре Тамбова на улице Советской, 80, вновь разгорается конфликт. Здание, признанное памятником архитектуры, продолжает разрушаться после пожара, произошедшего два года назад. Несмотря на решение арбитражного суда, обязавшего городскую администрацию

Евгений Первышов проверил реконструкцию плотины в районе Пригородного леса 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл выездную проверку хода реконструкции плотины на реке Цне в районе Пригородного леса. Здесь завершён сбор временной перемычки, благодаря которой в этом сезоне удастся поддерживать необходимый уровень воды в реке.

В Тамбове потратят 12 миллионов рублей на праздничное оформление ко Дню Победы 0 Администрация Тамбова объявила закупку элементов праздничного оформления ко Дню Победы. На эти цели в городском бюджете предусмотрено 12 миллионов рублей в рамках программы «Формирование современной городской среды». Аукцион состоится 4 апреля, а поставка всех декораций должна быть завершена до 29

В Тамбове два ребёнка погибли от отравления угарным газом, возбуждено уголовное дело 0 30 марта в одной из квартир на 2-м Почтовом проезде в Тамбове обнаружены тела двух малолетних детей — четырёхлетнего мальчика и месячного младенца. По предварительной версии, трагедия произошла из-за отравления угарным газом.

В Тамбовской области инициированы внеплановые проверки крупнейших компаний региона 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о проведении внеплановых контрольных мероприятий в отношении ряда ключевых предприятий региона. Поводом для такой инициативы стало обращение врио главы области Евгения Первышова. Контроль за проверками возложен на Контрольно-счётную палату

В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыха 0 На заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, прошедшем в Тамбове, одним из главных вопросов стала организация летнего отдыха для детей. В обсуждении принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.

В Тамбовской области узаконили эвтаназию агрессивных и смертельно больных бездомных животных 0 Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект № 914, касающийся обращения с животными без владельцев. Одним из ключевых положений документа стало введение понятия «пункт временного содержания животных», где в исключительных случаях будет разрешена эвтаназия особо опасных особей.

Больница в Кирсанове оштрафована за невыплату компенсации уволенному сотруднику 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушение трудовых прав в районной больнице. Установлено, что при увольнении одному из сотрудников не выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск, как того требует трудовое законодательство.

Прокуратура требует 1,17 млн рублей от «РКС-Тамбов» за загрязнение реки Жигалка 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял к рассмотрению иск, поданный прокуратурой региона к ООО «РКС-Тамбов». Коммунальное предприятие обвиняется в нарушении природоохранного законодательства, повлекшем загрязнение реки Жигалка. Надзорный орган требует взыскать с компании 1 миллион 170 тысяч

Один из 78: над Тамбовской областью сбили вражеский беспилотник 0 Минобороны России сообщило о масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию страны в ночь на 28 марта. Всего средствами ПВО было уничтожено 78 вражеских дронов. Один из них сбили над Тамбовской областью.

В Тамбове осудили бывшего чиновника за подлог при приёмке жилья для сирот 0 Ленинский районный суд Тамбова вынес приговор бывшему сотруднику регионального управления градостроительства и архитектуры по делу о служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, экс-чиновник признан виновным по ч. 2 ст. 292 УК РФ и приговорён к двум годам условного

Игорь Волков: жизнь, посвящённая памяти героев и поддержке ветеранов 0 Сегодня отмечает свой день рождения председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков. Под его руководством организация активно занимается патриотическим воспитанием молодежи,

В офисах «Русагро» в Тамбове и других регионах прошли обыски 0 26 марта сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах агрохолдинга «Русагро» в Тамбове, Москве, Белгороде и Саратове. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. Следственные мероприятия, по их данным, связаны с уголовным делом о

В Верхнеспасском не нашлось подрядчика на строительство школы за 750 миллионов рублей 0 Попытка провести торги на строительство нового корпуса школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа завершилась безрезультатно — на участие не подано ни одной заявки. Начальная цена контракта составляла 750,4 млн рублей. Финансирование предполагалось из федерального, областного и

Суд подтвердил штраф для «РКС-Тамбов» за загрязнение оврага на Бастионной 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «РКС-Тамбов» более 30 тысяч рублей за многолетний сброс неочищенных сточных вод в овраг на улице Бастионной. Коммунальная компания, входящая в холдинг «Российские коммунальные системы», проигнорировала предписания

В Уварове досрочно демонтировали мост, угрожавший действующему мосту и жилым домам 0 В Уварове досрочно завершили демонтаж аварийного моста через реку Ворона. Напомним, его центральный пролёт обрушился в апреле прошлого года. Несмотря на то, что по контракту работы должны были завершиться к 1 апреля, подрядчику удалось справиться раньше срока.

В Тамбове в мусорном баке обнаружили енота — животное временно приютил центр «Доброе сердце» 0 Необычная находка в одном из мусорных баков Тамбова удивила даже опытных волонтёров: в контейнере оказался енот. Об этом сообщили в официальных сообществах приюта «Доброе сердце», где животное временно разместили.

В Тамбове устанавливают перемычку на Цне и продолжают расчистку русла 0 В Тамбове начался монтаж временной перемычки на реке Цне. Работы должны завершить до 1 апреля, чтобы уложиться в сроки, установленные перед началом нерестового периода. Как уточнили в филиале «Цнинская шлюзованная система», перемычка необходима для поддержания нужного уровня воды — в соответствии с