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В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей

Сегодня, 08:24
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31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Тамбовской области на свет появились 19 малышей: 10 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

Кроме того, акушерский стационар больницы №2 Тамбова имени архиепископа Луки подвёл итоги за прошедший год. В 2024 году здесь родились 1451 ребёнок: 731 мальчик и 720 девочек.

По данным Тамбовстата, за первые десять месяцев 2024 года в регионе было зарегистрировано 5 тысяч новорождённых.
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В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей

Сегодня, 08:24
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