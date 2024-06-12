Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза Комментариев: 0



За тот же период в области умерли 5 тысяч 100 человек, что на 56 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в первые три месяца 2024 года скончались 3 тысячи 900 человек, а это значит, что за один месяц в апреле умерли 1 тысяча 200 человек.



"В январе-апреле текущего года число умерших превышало число родившихся в 2,6 раза, в то время как в январе-апреле 2023 года это соотношение составляло 2,4 раза. В январе-апреле 2024 года зарегистрирована смерть 9 детей в возрасте до 1 года, что на одного больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года," - сообщили в Тамбовстате. Тамбовстат огласил показатели естественного движения населения Тамбовской области за период с января по апрель 2024 года. В течение этих четырех месяцев в регионе родились 2 тысячи детей, что на 114 младенцев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.За тот же период в области умерли 5 тысяч 100 человек, что на 56 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в первые три месяца 2024 года скончались 3 тысячи 900 человек, а это значит, что за один месяц в апреле умерли 1 тысяча 200 человек.- сообщили в Тамбовстате.



