В Тамбовской области число умерших превышает число родившихся более чем вдвое Комментариев: 0



В сравнении с январем-сентябрем 2022 года, в Тамбовской области за аналогичный период 2023 года заметно сократилось число умерших на 1,6 тыс. человек (12,8%), составив 10,9 тыс. человек. Однако в первых трех кварталах обоих лет количество умерших превосходило количество новорожденных: в 2023 году этот показатель превышал число родившихся в 2,3 раза, а в январе-сентябре 2022 года — в 2,5 раза, как сообщило Тамбовстат. Также отмечается уменьшение рождаемости в Тамбовской области, где в январе-сентябре 2023 года зарегистрировано 4,8 тыс. новорожденных, что на 254 младенца (5%) меньше, чем за аналогичный период 2022 года.



Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, сообщал о сокращении постоянного населения Тамбовщины. Если в 2021 году в регионе проживало 979 тыс. 504 человека, то за 2022 год этот показатель снизился на 13 тыс. 770 человек, достигнув 965 тыс. 734 человек. Он также отметил резкий рост показателя детской смертности в 2022 году, который составил 4,5 случаев на 10 тыс. детей (включая младенческую смертность), превышая уровень 2021 года на 30%. Демографическая ситуация в Черноземном макрорегионе вызывает опасения, - сообщает издание «Нос». Например, в Тамбовской области в течение двух последних лет количество умерших превышает число новорожденных более чем вдвое. Хотя рождаемость снижается, обнадеживает то обстоятельство, что и смертность также уменьшается.В сравнении с январем-сентябрем 2022 года, в Тамбовской области за аналогичный период 2023 года заметно сократилось число умерших на 1,6 тыс. человек (12,8%), составив 10,9 тыс. человек. Однако в первых трех кварталах обоих лет количество умерших превосходило количество новорожденных: в 2023 году этот показатель превышал число родившихся в 2,3 раза, а в январе-сентябре 2022 года — в 2,5 раза, как сообщило Тамбовстат. Также отмечается уменьшение рождаемости в Тамбовской области, где в январе-сентябре 2023 года зарегистрировано 4,8 тыс. новорожденных, что на 254 младенца (5%) меньше, чем за аналогичный период 2022 года.Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин, сообщал о сокращении постоянного населения Тамбовщины. Если в 2021 году в регионе проживало 979 тыс. 504 человека, то за 2022 год этот показатель снизился на 13 тыс. 770 человек, достигнув 965 тыс. 734 человек. Он также отметил резкий рост показателя детской смертности в 2022 году, который составил 4,5 случаев на 10 тыс. детей (включая младенческую смертность), превышая уровень 2021 года на 30%.



