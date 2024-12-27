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В Тамбовской области увеличат минимальный взнос на капремонт с 2025 года
С 1 января 2025 года в Тамбовской области увеличится минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новый размер составит 12 рублей 31 копейку за квадратный метр, что на 91 копейку больше, чем в 2024 году. Постановление об изменении подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов.
Для жильцов квартиры площадью 50 квадратных метров ежемесячная сумма составит 615 рублей 50 копеек. Увеличение взноса обусловлено необходимостью поддержания стабильного финансирования программы капитального ремонта, что связано с ростом затрат на строительные материалы и услуги.
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С 1 января 2025 года в Тамбовской области увеличится минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новый размер составит 12 рублей 31 копейку за квадратный метр, что на 91 копейку больше, чем в 2024 году. Постановление об изменении подписал временно исполняющий обязанности главы
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