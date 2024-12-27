В Тамбовской области увеличат минимальный взнос на капремонт с 2025 года 0 С 1 января 2025 года в Тамбовской области увеличится минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новый размер составит 12 рублей 31 копейку за квадратный метр, что на 91 копейку больше, чем в 2024 году. Постановление об изменении подписал временно исполняющий обязанности главы

В Тамбовской области начались проверки по факту незаконного полигона ТБО 0 Следственный комитет России и прокуратура Тамбовской области инициировали проверки по факту незаконного размещения свалки твёрдых бытовых отходов вблизи посёлка Строитель. Напомним, ранее сообщалось о наличии отходов различного происхождения, включая опасные материалы, на трёх земельных участках,

Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 году нереально» 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл свою первую пресс-конференцию с региональными журналистами. Одной из ключевых тем стал затянувшийся ремонт филармонии в областном центре.

Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году 0 Россияне за 10 лет стали съедать в среднем на одного человека на 28 мандаринов в год больше – по итогам 2024 года этот показатель достигнет 100 плодов. Около трети всего потребления приходится на предновогоднее время. Такими подсчётами поделился главный отраслевой аналитик Центра отраслевой

Тамбовская область вошла в топ-15 «Зелёного рейтинга» РЭО за 2024 год 0 Российский экологический оператор (РЭО) подвёл итоги экологической деятельности регионов за 2024 год. В ежегодном «Зелёном рейтинге» Тамбовская область заняла 15-е место, обогнав многие субъекты РФ, включая соседние регионы Черноземья.

Руководителя ООО «Спецуниверсал» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 126 млн рублей 0 Прокуратура Тамбовской области направила в суд дело фактического руководителя строительной компании ООО «Спецуниверсал», которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Сумма недоплаченных налогов составляет свыше 126 млн рублей. Обвинительное

Сергей Гвоздёв получил условный срок за превышение полномочий 0 Заместитель генерального директора АО «Корпорация “Росхимзащита”» Сергей Гвоздёв был признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). По решению суда ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, Гвоздёву

РСХБ в Тамбовской области назвал главные достижения за 2024 год 0 Завершается нынешний год, близится новый. По традиции, это время подведения итогов. Каким выдался 2024 год для банковского сектора, что было самым знаковым в уходящем году, какие тенденции стали определяющими на рынке банковских услуг рассказала директор Тамбовского филиала Россельхозбанка (РСХБ)

В Тамбове обнаружена крупная незаконная свалка в промышленной зоне 0 В промышленной зоне рядом с поселком Строитель в Тамбове выявлена масштабная несанкционированная свалка. По данным регионального отделения «Народного фронта», на территории свалки находятся отходы различного происхождения: тару от лакокрасочных материалов, баллоны с монтажной пеной, бытовой мусор и

В Тамбове расторгли контракт на благоустройство сквера «Семейный» 0 Благоустройство сквера «Семейный» на улице Тамбовские зори, стоимостью 46 млн рублей, сорвано. По контракту подрядчик, ООО «Стройдомсервис», должен был завершить работы к 20 ноября, но успел выполнить лишь 15% от запланированного.

В Тамбове зафиксирован аварийный сброс сточных вод в реку Цна 0 25 декабря в Минприроды Тамбовской области поступило сообщение об аварийном сбросе канализационных стоков в реку Цна. Инцидент был обнаружен под пешеходным мостом на улице Набережной в районе парка культуры.

В Мичуринске отметили 45-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан 0 Вчера в Мичуринске прошли мероприятия, посвященные 45-й годовщине ввода советских войск в Афганистан. Это важная дата для ветеранов-афганцев и всех, кто ценит подвиг российских солдат.

Тамбовская городская Дума приняла бюджет на 2025 год 0 Депутаты Тамбовской городской Думы утвердили бюджет на 2025 год, запланированный с профицитом в 244,2 млн рублей. Общий объём доходов составит 9,1 млрд рублей, а расходы — 8,9 млрд рублей. Основными источниками доходов станут налоговые поступления в размере 4,3 млрд рублей и неналоговые доходы —

Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВО 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провело праздничное мероприятие для детей участников специальной военной операции (СВО). В преддверии Нового года ветераны Афганистана организовали для ребят новогоднюю

Арбитражный суд Тамбовской области арестовал имущество экс-руководителя "Элитстрой" Геннадия Берстенёва 0 23 декабря 2024 года Арбитражный суд Тамбовской области наложил арест на имущество бывшего руководителя строительной компании "Элитстрой" и Почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва. Эта мера связана с делом о банкротстве компании, признанной несостоятельной в 2022 году. Общая сумма исковых

В Тамбове выбрали подрядчика для реставрации памятника Зое Космодемьянской 0 Реконструкцией памятника Зое Космодемьянской в Тамбове займётся компания ООО «Наследие-Проект», которая предложила на аукционе цену в 31,2 млн рублей при начальной стоимости контракта в 34,9 млн рублей. Договор между подрядчиком и дирекцией благоустройства города был заключён 23 декабря.

В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рождаемости 0 В правительстве Тамбовской области подведены итоги пилотного федерального проекта, направленного на стимулирование рождаемости и создание комфортных условий для семей с детьми. О результатах сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

В Тамбове завершили строительство ЖК «Эльдорадо», но проблемы инфраструктуры остаются нерешёнными 0 В селе Перикса города Тамбова завершилось строительство многоэтажного дома «Эльдорадо», застройщиком которого выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Проект предусматривал не только жилую застройку, но и благоустройство общественного пространства с детской площадкой, гостевой автостоянкой и зоной отдыха.

На охоте в Тамбовской области застрелили мужчину, приняв за кабана 0 В Тамбовской области на Челнавском охотничьем участке произошла трагедия: мужчина погиб, случайно принятый за дикого кабана. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

При поддержке РСХБ открыт второй агрокласс в Тамбовской области 0 В Тамбовской области при финансовой поддержке Россельхозбанка (РСХБ) состоялось открытие агрокласса на базе Старохмелевского филиала МБОУ «Новоникольской СОШ» Мичуринского района.