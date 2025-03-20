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Евгений Первышов потребовал ужесточить контроль за подрядчиками
Сегодня, 08:57
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Ремонт дорог остаётся одной из самых острых тем в Тамбовской области. На оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Евгений Первышов заявил о необходимости полного обследования всех дорожных участков, находящихся на гарантии, после зимнего периода. По его словам, на многих дорогах асфальт буквально "сошёл вместе со снегом", и ситуация требует жёсткого контроля за исполнителями.
— Мы не должны ремонтировать дороги дважды. В первую очередь, проверим, насколько добросовестно работали подрядчики и те, кто принимал работы. Если бы лабораторные исследования были проведены качественно, дороги были бы в другом состоянии, — отметил глава региона.
На сегодняшний день на гарантийном обслуживании находится 849 участков региональных и местных дорог. До 1 мая должно быть завершено их обследование, а до 1 июня — устранены все выявленные дефекты. Власти намерены усилить строительный контроль и тщательно отслеживать выполнение гарантийных обязательств.
Проблема дорог, как отмечают общественники, уже вышла за пределы простой неудобной логистики. Разбитые участки создают прямую угрозу жизни и здоровью жителей, особенно вблизи школ, больниц и туристических объектов.
В 2024 году в области запланирован ремонт порядка 270 километров дорожного полотна, двух мостов в Пичаевском и Моршанском округах, а также завершение работ на путепроводе в Мичуринске. Все работы должны быть выполнены до 1 октября. Особое внимание уделят не только качеству новых объектов, но и ответственности подрядчиков — устранять выявленные дефекты они будут за свой счёт.
Как сообщил директор ТОГКУ «Тамбовавтодор» Виктор Соколов, отныне в приёмке отремонтированных объектов будут участвовать депутаты. Особый упор планируется сделать на работе дорожной лаборатории, а также на соблюдении сроков и стандартов на всех этапах.
Замминистра автомобильных дорог и транспорта Артём Доронин уточнил, что уже начаты еженедельные встречи с подрядными организациями, работающими по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональным программам.
— Подрядчики, уклоняющиеся от обязательств, должны понимать: их будут не только наказывать, но и исключать из дальнейшего участия в дорожных контрактах, — заявил депутат Госдумы Александр Поляков.
Масштабные дорожные работы в этом году также пройдут в рамках программ «Комплексное развитие сельских территорий» и «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области». Власти надеются, что с усиленным контролем и вовлечением общественности качество дорожной сети удастся вывести на новый уровень.
Фото: Диана Яшина ТОП68
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