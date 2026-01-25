|
Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика
Вчера, 21:09
В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным.
По данным системы госзакупок, подрядчик не согласился с решением конкурсной комиссии, указавшей на якобы недостаточный уровень ответственности компании в саморегулируемой организации. В ответ заявитель представил документы, подтверждающие возможность выполнения работ стоимостью до 500 млн рублей. Рассмотрение жалобы назначено на 29 января, до этого момента все процедуры по контракту остановлены.
Начальная цена работ по школе № 31 составляет почти 148 млн рублей. Конкурс был объявлен в конце декабря, и на него подали две заявки. Победитель предложил цену 146,3 млн рублей, конкурент был готов работать по максимальной стоимости.
Одновременно в Тамбове проводится конкурс на капитальный ремонт школы № 33 на улице Гастелло. По этому объекту стоимость работ оценивается в 174,2 млн рублей, итоги торгов планируется подвести 27 января.
Согласно документации, подрядчикам предстоит выполнить комплексный ремонт зданий: обновить кровлю и фасады, полностью заменить инженерные сети, провести внутреннюю отделку, установить системы безопасности и вывезти строительный мусор. Завершить работы необходимо до конца июля 2027 года, гарантийный срок составит пять лет.
