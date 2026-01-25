Благоустройство в Крутых Выселках обернулось уголовным делом о хищении средств 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, направленных на благоустройство деревни Крутые Выселки Тамбовского муниципального округа. Проверка была инициирована прокуратурой в рамках надзора за реализацией национального проекта «Жильё и городская среда». По

Конкурс на ремонт школы № 31 в Тамбове приостановили из-за спора о допуске подрядчика 0 В Тамбове временно приостановили конкурс на капитальный ремонт школы № 31, расположенной на улице Рылеева. Причиной стала жалоба одного из участников торгов — липецкой компании «Сервис строй-48», которая считает своё отстранение от конкурса необоснованным. По данным системы госзакупок, подрядчик

Арбитраж в Тамбове разбирается в многомиллиардном споре вокруг трассы Р-22 «Каспий» 0 В Арбитражном суде Тамбовской области продолжается разбирательство по иску АО «Донаэродорстрой» к ФКУ Упрдор Москва−Волгоград. Подрядчик требует от федерального дорожного ведомства 22 млрд рублей. Речь идёт о контракте на строительство участка автодороги Р-22 «Каспий» в обход Волгограда.

Липецкое ООО «СУ-1», работавшую в Тамбовской области, пытаются обанкротить из-за долгов на 130 млн рублей 0 Арбитражный суд Липецкой области начал рассматривать дело о банкротстве ООО «СУ 1» по заявлению регионального управления Федеральной налоговой службы. Общий объём налоговой задолженности компании достиг 130 млн рублей, значительная часть которой приходится на пени и штрафы. Фирма действует с 2018

Департамент лесного хозяйства Тамбовской области возглавил Валерий Ходаев 0 Глава Тамбовской области Евгений Первышов назначил Валерия Ходаева исполняющим обязанности директора департамента лесного хозяйства региона. До этого он руководил ОГАУ «Тамбовский лесхоз» и более четверти века работает в системе лесного хозяйства. Валерий Ходаев имеет профильное образование и

В Самаре задержан возможный фигурант убийства полковника милиции Валерия Джураева 0 В Самаре задержан почётный президент Федерации бокса Самарской области Андрей Королёв. По версии следствия, он может быть причастен к убийству бывшего начальника Тамбовского райотдела милиции и экс-главы областного УБОПа Валерия Джураева, совершённому почти 25 лет назад. Информацию об этом

Налоговая инициировала банкротство десяти компаний Тамбовской области на сумму более 190 млн рублей 0 Арбитражный суд Тамбовской области получил десять заявлений о признании несостоятельными юридических лиц по искам УФНС по Тамбовской области. Девять заявлений были поданы 16 января, еще одно — 20 января. Все иски связаны с задолженностью по обязательным платежам. Крупнейшим должником заявлено ООО

Тамбовскую область с рабочим визитом посетил Марат Хуснуллин 0 Заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин побывал в Тамбовской области с рабочей поездкой. В ходе визита он провёл встречу с главой региона Евгением Первышовым, на которой стороны обсудили приоритетные направления развития области. По итогам встречи было отмечено, что в регионе

Водителю, совершившему смертельный наезд на ребёнка у «Водоканала», предъявлено обвинение 0 Следственные органы предъявили обвинение 52-летнему водителю, причастному к дорожно-транспортному происшествию на улице Тулиновской в Тамбове, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тамбовской области. Уголовное дело расследуется по ч. 3

В посёлке Трегуляй закрылся единственный магазин: жители просят помощи у властей 0 Жители посёлка Трегуляй оказались в сложной ситуации после закрытия единственного продуктового магазина. Об этом они рассказали редакции делового издания «Вердикт». По словам местных, теперь в посёлке невозможно купить продукты первой необходимости, а поездка за покупками в Тамбов сопряжена с

«Автодор-Тамбов» не удалось оспорить включение в чёрный список подрядчиков 0 Арбитражный суд Тамбовской области отказал ООО «Автодор-Тамбов» в споре с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы и подтвердил законность включения компании в реестр недобросовестных поставщиков. Решение УФАС было принято после одностороннего расторжения крупного госконтракта

В Тамбовской области могут начать платить за сообщения о нетрезвых водителях 0 Комитет по законодательству Тамбовской областной Думы поддержал законопроект о денежном поощрении граждан, которые сообщают полиции о пьяных водителях. Поправки предлагается внести в областной закон, регулирующий вопросы профилактики правонарушений. Проект рекомендован к рассмотрению и принятию

В Котовске инвестируют 160 млн рублей в переработку пластика и выпуск вторичной плёнки 0 Компания «Ресайкл Полимер Групп» намерена вложить порядка 160 млн руб. в развитие производства вторичных полимеров и строительство нового завода по выпуску плёнки в индустриальном парке «Котовск». Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Тарасов. У инвестора уже работает

На границе Тамбова утвердили площадку под особую экономическую зону 0 В Тамбовской области определена территория для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Решение утвердило региональное правительство. Площадка расположена на границе Тамбова и Тамбовского муниципального округа и включает пять земельных участков общей площадью почти

37-я годовщина вывода советских войск из Афганистана 0 15 февраля исполнится 37 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Для ветеранов – афганцев 15 февраля – это не просто памятная дата, это еще день памяти и скорби всех погибших воинов – участников боевых действий. Мы всегда будем помнить и чтить память тех, кто воевал в разное время и на

В Мичуринске стартовал пилотный проект по подготовке кадров для аграрной отрасли 0 В Мичуринске на площадке Мичуринского государственного аграрного университета дали старт пилотному проекту «Агротехнологическая школа: от знаний к результатам». Он направлен на решение проблемы кадрового дефицита в агропромышленном комплексе Тамбовской области. Участников круглого стола

В Тамбове запустили обновлённый канализационный коллектор на Набережной 0 В Тамбове завершён основной этап реконструкции канализационного коллектора на Набережной. Как сообщили в правительстве Тамбовской области, все сточные воды уже переведены на новые коммуникации, построенные в рамках проекта. По информации компании «РКС-Тамбов», полностью завершено строительство

Суд отложил рассмотрение дела экс-министра здравоохранения из-за её неявки 0 В Ленинском районном суде Тамбова прошло второе заседание по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Тамбовской области Екатерины Юньковой. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщает деловое издание «Вердикт», заседание не состоялось из-за неявки

Тамбовская область стала лидером Черноземья по росту цен 0 По итогам декабря 2025 года Тамбовская область показала самый высокий уровень инфляции среди регионов Черноземья. По данным регионального отделения Банка России, годовой рост цен в регионе составил 6,52%. Следом за Тамбовской областью в инфляционном рейтинге идут Курская область с показателем

Гендиректор «ДСУ-2» стал фигурантом нового уголовного дела о налогах 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области возбудило новое уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере — более чем на 300 млн рублей. По данным следствия, в 2022 году руководитель компании