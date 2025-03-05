Тамбовчане вложили более 6 млрд рублей в строительство жилья через эскроу-счета 0 В Тамбовской области подвели итоги использования счетов эскроу при строительстве жилья. Как сообщили в региональном отделении Банка России, на начало 2025 года на таких счетах находится более 6 млрд рублей от жителей региона, ожидающих завершения строительства квартир.

Росприроднадзор выявил серьёзные нарушения в работе ООО «КомЭк» в Тамбовской области 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора сообщило о серьёзных нарушениях природоохранного законодательства, допущенных ООО «КомЭк». Надзорное ведомство уже выдало руководству компании предписания, обязательные к исполнению в установленные сроки. Ход устранения нарушений

В Тамбове подрядчика оштрафовали на 831 тысячу рублей за срыв капремонта дома 0 Прокуратура Тамбовской области привлекла к административной ответственности компанию, нарушившую условия контракта на капитальный ремонт многоквартирного дома по улице Энгельса, 6 в Тамбове.

В Тамбовской области за неделю число заболевших ОРВИ выросло в 1,4 раза 0 С 24 февраля по 2 марта в Тамбовской области зафиксирован существенный рост заболеваемости ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, число заболевших увеличилось в 1,4 раза по сравнению с предыдущей неделей.

Жители дома на улице Свободная, 14 пожаловались на бездействие Водоканала при аварии 0 К депутату Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёму Александрову обратился председатель совета многоквартирного дома по адресу Свободная, 14 города Тамбова с жалобой на длительное бездействие Водоканала при ликвидации аварийной ситуации.

В Тамбовской области подвели итоги недели обращений граждан 0 В Центре управления регионом Тамбовской области подвели итоги последней зимней недели. С 22 по 28 февраля специалисты зафиксировали 932 обращения от жителей. Граждане оставляли свои жалобы и вопросы в комментариях и личных сообщениях на официальных страницах органов власти и госучреждений.

В Тамбове возбуждено уголовное дело о хищении средств при реконструкции филармонии 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области возбудило уголовное дело по факту хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках реконструкции областной филармонии. Расследование началось после обращения врио губернатора региона Евгения Первышова, который потребовал провести полную

В Тамбове студент напал на девушку в баре, возбуждено уголовное дело 0 В ночь на 1 марта в баре «59.62» на улице Державинской произошёл инцидент, завершившийся возбуждением уголовного дела. 21-летний студент четвёртого курса одного из тамбовских вузов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стеклянным бокалом лицо 23-летней девушке.

В Тамбове обсудили меры по повышению безопасности дорожного движения 0 В Тамбове состоялось заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Специалисты проанализировали аварийность на дорогах областного центра и обозначили наиболее опасные участки, где чаще всего происходят ДТП.

Стоимость капитального ремонта школы в Первомайском выросла до 122 млн рублей 0 Начальная стоимость капитального ремонта третьего корпуса Первомайской средней школы увеличилась почти на 19 миллионов рублей, достигнув 122 миллионов. Очередной, уже четвёртый по счёту, конкурс на проведение работ был объявлен 27 февраля в Единой информационной системе «Закупки». Заявки

Три медучреждения Тамбова прошли обучение по системе «Стимул» 0 Три медицинских учреждения Тамбовской области получили сертификаты московских экспертов, подтвердившие успешное обучение и улучшение условий для пациентов по системе «Стимул». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Тамбовская область получит 12,5 млн рублей на газификацию домов льготников 0 В 2025 году Тамбовская область получит почти 12,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию программы социальной газификации. Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В общей сложности 1 млрд рублей будет направлен в 55 регионов,

Тамбовская областная Дума скорректировала бюджет и утвердила программу поддержки участников СВО 0 На 53-м заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрели 24 вопроса, включая корректировку регионального бюджета, поддержку участников специальной военной операции и внесение изменений в административное законодательство.

В Тамбовской области расширят возможности использования выплат для многодетных семей 0 Тамбовская областная Дума приняла в целом законопроект, предложенный прокурором региона Александром Гулягиным, который расширяет основания для использования единовременной денежной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Документ вносит изменения в статью 7 Закона

Ветераны Афганистана провели встречу с мичуринскими школьниками 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активно вести военно-патриотическую работу с молодёжью. Очередная встреча состоялась в музейной комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ № 1, где с шестиклассниками

В Мичуринске подрядчик похитил 5,8 млн рублей при благоустройстве исторической улицы 0 Прокуратура города Мичуринска Тамбовской области выявила нарушения при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству исторической части улицы Советской. В результате проверки установлено, что в 2024 году руководитель подрядной организации похитил бюджетные средства на сумму более

Квалификационная коллегия судей Тамбовской области пополнилась новыми представителями общественности 0 На пятьдесят третьем заседании Тамбовской областной Думы, которое прошло под председательством Евгения Матушкина, депутаты рассмотрели ряд значимых вопросов. В заседании приняли участие врио Главы Тамбовской области Евгений Первышов, главный федеральный инспектор по Тамбовской области аппарата

В Тамбове одобрили концепцию развития исторического квартала 0 Члены градостроительного совета Тамбова единогласно поддержали концепцию комплексного развития исторического квартала, ограниченного улицами Ленинградской, Советской, Кронштадтской и Карла Маркса. Об этом сообщили в городской администрации.

Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО вместо домашнего ареста 0 Тамбовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Теперь он будет находиться в СИЗО-1 Тамбова в течение двух месяцев вместо домашнего ареста, сообщает ТАСС.

В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничестве на 4,5 млн рублей 0 Генерального директора одной из дорожно-строительных организаций Тамбовской области обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 4,5 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.