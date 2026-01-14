|
Местный «Стронгстрой» получил контракт на ремонт второго корпуса школы № 13 в Тамбове
Вчера, 11:25
Капитальный ремонт второго корпуса Центра образования №13 имени Н.А. Кузнецова в Тамбове выполнит местное ООО «Стронгстрой». Компания стала победителем муниципального конкурса, оказавшись единственным участником, чья заявка соответствовала установленным требованиям.
Контракт, подписанный 14 января, оценивается в 133,8 млн рублей. По сравнению с начальной ценой стоимость работ была снижена на 8,5 млн рублей. Средства на ремонт выделяются из бюджета Тамбова, заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Инвестиционно-строительный центр „Инвестор“».
Работы пройдут в здании 1973 года постройки, расположенном на улице Николая Вирты, 120. Проектом предусмотрены замена кровли, оконных и дверных блоков, обновление инженерных сетей, ремонт фасада, кирпичной кладки и наружных лестниц, а также внутренняя отделка помещений. Всего предусмотрено 27 этапов выполнения работ.
Срок окончания капитального ремонта установлен до 31 октября 2025 года. На время реконструкции учащихся перераспределят по другим корпусам образовательного учреждения.
По данным бухгалтерской отчётности, выручка ООО «Стронгстрой» за 2024 год составила около 82 млн рублей, чистая прибыль — порядка 413 тыс. рублей. В числе крупнейших заказчиков компании ранее значились школы и социальные учреждения Тамбовской области.
