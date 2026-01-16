|
В Тамбове отметили 35-летие «Рассказ-газеты» презентацией нового номера
В книжном магазине «Моя книга» прошла презентация очередного номера «Рассказ-газеты». 2026 год стал для издания юбилейным — газета выходит уже 35 лет.
Издание было основано в 1991 году и в первые годы выпускалось тиражом до 90 тыс. экземпляров. Тогда литературная «самиздатовская» пресса вызывала особый интерес у читателей, а «Рассказ-газета» быстро заняла своё место в культурной жизни города.
Главный редактор газеты Олег Валентинович Алёшин отметил значение бумажного формата для сохранения литературного наследия и поблагодарил адвокатское бюро «Селиверстов и партнеры», которое на протяжении последних лет берёт на себя основную финансовую поддержку издания.
На встрече собрались авторы и читатели, для которых печатное литературное слово остаётся ценностью. Адвокат бюро «Селиверстов и партнеры» Владимир Самородов назвал «Рассказ-газету» уникальным для Тамбова изданием и напомнил об её основателе Александре Михайловиче Акулинине, подчеркнув преемственность и верность литературным традициям.
В новом номере опубликованы произведения разных авторов, в том числе писателя Александра Попова, известного своей закрытостью и отсутствием в публичном пространстве. В ходе презентации поэтесса Елена Часовских прочла свои стихи, а Олег Алёшин представил рассказ «Красный конь».
К юбилею «Рассказ-газеты» планируется провести торжественный вечер в Тамбовском молодёжном театре, а также организовать выставку, посвящённую истории издания и его авторам.
