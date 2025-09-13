|
Статус Сергея Булаха в Ассоциации промышленников остаётся неопределённым
История с председательством Сергея Булаха в Союзе регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» по-прежнему вызывает вопросы. Напомним, в августе он покинул пост генерального директора АО «ЗАВКОМ» и лишился формального статуса работодателя. Тем не менее полномочия председателя Ассоциации за ним сохраняются до 2029 года.
Как сообщили «ПРАВО68» в «ЗАВКОМе», новый руководитель предприятия Сергей Абросимов включён в реестр Ассоциации как представитель завода. Однако в самой Ассоциации пока не дают чётких комментариев, на каком основании Булах продолжает представлять интересы организации, если физическое лицо членом Союза быть не может. Исполнительный директор РОР «ТО АПП» Екатерина Белевитина подтвердила лишь, что Абросимов уже внесён в реестр как представитель предприятия, но обсуждать статус Булаха не стала.
Вопрос о возможной смене председателя звучал и на последнем заседании Совета директоров. Замглавы региона Наталия Макаревич предложила вернуться к этой теме после выборов. Сам Сергей Булах заявил коллегам, что не держится за должность, но сторонникам его отставки стоит действовать строго по уставу Ассоциации.
Фото: АО «ЗАВКОМ»
