Снегопады и морозы: в Тамбове и области ввели усиленные меры из-за сложной погоды

Тамбов и вся область оказались во власти затяжных снегопадов и резкого похолодания. За последние сутки в ряде городов выпало до трети месячной нормы осадков, а синоптики предупреждают: в ближайшие дни температура может опуститься до −25 градусов и ниже.На фоне ухудшения погодных условий в Тамбове с 14:00 31 января введён режим повышенной готовности. Такое решение принял глава городской администрации Максим Косенков на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Власти подчёркивают, что мера носит превентивный характер и необходима для оперативного реагирования на возможные сбои в работе транспорта, коммунальных и дорожных служб.С вечера 31 января на ряде городских магистралей будет запрещена остановка автомобилей вдоль обочин и в заездных карманах. Это нужно, чтобы снегоуборочная техника могла работать без помех. Жителей просят заранее планировать парковку и по возможности отказаться от необязательных поездок.Параллельно в правительстве Тамбовской области прошло заседание оперативного штаба по уборке снега. Как сообщили региональные власти, снег идёт практически без перерывов с вечера 30 января, что осложняет дорожную обстановку. В работах задействовано более 530 единиц спецтехники, к подрядчикам подключаются сельхозпроизводители, бизнес и волонтёры.Основные усилия сосредоточены на расчистке федеральных и региональных трасс, подъездов к больницам, школам и другим социально значимым объектам, а также остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Несмотря на сложные условия, проезд по всем основным дорогам региона сохраняется.Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и учитывать возможное ухудшение видимости, а в случае нештатных ситуаций незамедлительно обращаться в экстренные службы.




