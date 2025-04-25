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На Тамбовщине ожидаются заморозки до минус 4 градусов
Сегодня, 08:26
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Жителей Тамбовской области предупредили о наступлении заморозков в конце апреля. По данным синоптиков, утром 27, 28 и 29 апреля температура воздуха в регионе может опуститься до минус 4 градусов.
Погодные условия могут серьёзно навредить сельскохозяйственным культурам и плодово-ягодным растениям. Аграриям и дачникам настоятельно рекомендуют принять меры по защите растений: использовать полимерную плёнку, нетканый материал (например, спанбонд) или укрыть посадки слоем соломы.
Кроме того, в условиях ночных заморозков возрастает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям следует проявлять особую осторожность, снижать скорость и учитывать возможное ухудшение сцепления на дорогах.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия необходимо немедленно обращаться по телефону 101 с мобильных или 01 с городских телефонов, а также можно воспользоваться универсальным номером службы спасения — 112.
Власти региона просят жителей быть внимательными и заранее подготовиться к возможным последствиям неблагоприятной погоды.
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