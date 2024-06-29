В Мичуринском округе увековечили память участников СВО 0 24 февраля 2022 г. началась специальная военная операция на Украине. В числе солдат, которые сейчас борются за мир, много наших земляков и, увы, немало среди них тех, кто отдали жизнь за свою страну и свой народ. На территории Мичуринского муниципального округа были открыты еще две мемориальные

В Тамбовской области установилась жаркая погода 0 Первые дни июля в Тамбовской области будут довольно жаркими, сообщают в ГУ МЧС России по Тамбовской области, ссылаясь на региональный Гидрометцентр. 1 июля во второй половине дня температура воздуха в регионе достигнет 30-34 градусов.

С бывшего гендиректора ФК «Тамбов» Ольги Коноваловой хотят взыскать убытки 0 Конкурсный управляющий ФК «Тамбов» Константин Жильцов потребовал взыскать с бывшего генерального директора футбольного клуба Ольги Коноваловой 20 миллионов рублей убытков. Заявление о привлечении к ответственности контролирующих должника лиц поступило в арбитражный суд Тамбовской области в рамках

Объекты завода «Ревтруд» снова выставили на продажу 0 Несколько объектов в Тамбовской области вновь выставлены на торги. Всё имущество принадлежит АО "Тамбовский завод "Ревтруд", входящему в госкорпорацию "Ростех".

Реконструкцию филармонии в Тамбове вновь не уложили в сроки 0 Реконструкция Тамбовской филармонии вновь не завершена в установленный срок, указанный в контракте — 10 мая, - сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Эта дата была прописана в дополнительном соглашении, подписанном 30 ноября прошлого года между региональным министерством градостроительства и архитектуры и

Представительница вуза предстанет перед судом по коррупционной статье 0 В Тамбовской области завершено расследование в отношении руководительницы представительства одного из воронежских вузов, которая вместе с группой сотрудников принимала взятки за приём абитуриентов без вступительных экзаменов и оформляла сдачу сессий и прохождение практики без их фактического

Прокуратура выявила нарушения прав граждан по благоустройству двора на ул. Чичканова, 22 0 Прокуратура Октябрьского района города Тамбова подтвердила обоснованность жалоб местных жителей на неисполнение работ по благоустройству дворовой территории домов №№ 18, 20, 22 и 48 по улице Чичканова. Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров обратился в надзорные органы после

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе в Тамбовской области 0 Ночью на 486-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. По предварительным данным, водитель автобуса, следовавшего по маршруту Астрахань-Москва, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Предполагается, что водитель автобуса мог уснуть за

Прокуратура подтвердила нарушения при благоустройстве двора на ул. Чичканова, 131 0 Прокуратура Октябрьского района провела проверку по запросу депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, касающемуся благоустройства дворовой территории дома № 131 по улице Чичканова. Проверка подтвердила обоснованность жалоб граждан на качество выполненных работ. В результате в

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу под Мичуринском 0 28 июня беспилотник атаковал нефтебазу в Мичуринском округе Тамбовской области, что привело к возгоранию. По словам главы региона Максима Егорова, происшествие произошло утром, и огонь был быстро локализован усилиями ГУ МЧС по Тамбовской области, пожарной охраны нефтебазы и 11 пожарных расчётов.

Суд подтвердил, что колбаса под ТМ «Дым Дымыч» была потенциально опасной 0 Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Саратовского арбитражного суда, которым директор ООО «Саратовский мясоперерабатывающий комбинат «Ресурс» Андрей Самченко был признан виновным в нарушении технических регламентов при производстве продукции, что повлекло причинение

В Тамбове на ул. Гастелло снова проблемы с дорожным покрытием: движение ограничено 0 На улице Гастелло в Тамбове снова произошло ЧП, связанное с качеством дорожного покрытия. На этот раз на пересечении улиц Гастелло и Елецкой образовался провал дорожного полотна на проезжей части, что вынудило частично перекрыть движение. Водителям рекомендуется использовать объездные пути.

Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Тамбовской области по санитарным показателям 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области продолжает осуществлять постоянный контроль за качеством воды и песка в местах массового отдыха и купания. По состоянию на 26 июня 2024 года, в двух водоёмах вода не соответствует санитарным нормам.

После приватизации центрального рынка в Тамбове состояние предприятия заметно ухудшилось 0 Комиссия по координации деятельности муниципальных предприятий и хозяйствующих обществ рассмотрела анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тамбовский Центральный Рынок» за первый квартал 2024 года. Несмотря на завершившуюся в начале года реорганизацию из МУПа в ООО, наблюдается

Стартовал второй этап расчистки Цны 0 В Тамбове начался второй этап расчистки реки Цны, который охватит сразу пять участков реки. Для проведения работ задействуют четыре земснаряда. Реализация проекта займёт пять лет. Первый этап проходил в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», а второй этап

В Тамбовской области выявили 31 случай бешенства у животных 0 За первые шесть месяцев 2024 года в Тамбовской области зарегистрирован 31 случай бешенства среди диких и домашних животных. В каждом случае на территории очагов заболевания был установлен карантин.

Полицейские проводят рейды на пляжах города Тамбова 0 В Тамбове усилено патрулирование пляжей, рейды проводят полицейские и сотрудники местного самоуправления, сообщили в администрации города. Стражи порядка напоминают жителям о том, что на пляжах запрещено находиться в нетрезвом состоянии и оставлять детей у воды без присмотра. За такие и другие

В Тамбове пройдут выступления артистов «Театра на Трубной» 0 В Тамбовском драматическом театре стартовала программа «Большие гастроли», в рамках которой город посетил режиссёр Дмитрий Астрахан и актёры «Театра на Трубной». С 25 по 29 июня зрители смогут насладиться четырьмя спектаклями, которые будут показаны на сцене областного театра.

Елена Кулакова назначена председателем комитета торговли администрации Тамбова 0 Елена Кулакова возглавила комитет торговли и поддержки предпринимательства администрации города Тамбова, заполнив вакантную до сих пор должность.

Тамбовская делегация приняла участие в масштабной конференции для волонтеров России 0 В Москве завершилась ежегодная Добро.Конференция, в рамках которой встретились лидеры волонтерских организаций из всех регионов России. С 10 по 14 июня участники Добро.Конференции осваивали новые знания, обменивались опытом и разрабатывали стратегию развития добровольчества в нашей стране.