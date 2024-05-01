Экстренное предупреждение: жителей Тамбовской области могут ждать заморозки 0 Опубликовано экстренное предупреждение о возможных неблагоприятных погодных условиях. Согласно данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 3 на 4 мая на территории области ожидаются опасные метеорологические явления – заморозки

С мая в Тамбове открываются летние кафе 0 Городские власти Тамбова планируют, что этим летом тамбовчане смогут насладиться отдыхом и перекусить в летних кафе, количество которых составит около тридцати.

Сегодня в Тамбовской области действует запрет на продажу алкоголя 0 В Тамбовской области, как и во всей стране, 1 мая традиционно отмечается День Весны и Труда. Чтобы снизить количество "пьяных" преступлений, в праздник Первомая полностью запрещается торговля алкогольными напитками. Это ограничение на продажу спиртного в государственные праздники действует в нашем

Тамбовчане могут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства 0 В мае в Тамбове продолжится выездная работа по профилактической иммунизации кошек и собак от вируса бешенства. Прививки своим питомцам смогут сделать все желающие бесплатно.

Александр Бастрыкин взял под контроль ситуацию с нарушением прав приёмных детей в Рассказовском округе 0 В Тамбовской области проводится проверка в связи с фактами противоправных действий в отношении детей, принятых на воспитание в приемную семью из Рассказовского округа.

Проект реконструкции тамбовской филармонии снова корректируют 0 Тамбовские власти снова планируют внести коррективы в проект реконструкции филармонии. 25 апреля в Единой информационной системе "Закупки" было опубликовано извещение о проведении торгов на выполнение работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию реконструкции главного концертного

До 22 июня арестовали подозреваемого в нападении на Андрея Попова 0 В результате нападения на своего руководителя, 49-летний работник Андрея Попова был арестован на два месяца до 22 июня, сообщает пресс-служба Управления Министерства Внутренних Дел России по Тамбовской области. Подозреваемый будет находиться в СИЗО в течение этого времени.

ФК «Спартак» проиграл на выезде команде из Орла 0 28 апреля тамбовский ФК «Спартак» сыграл в гостях против команды «Орёл», одного из аутсайдеров чемпионата, до этого не набравшего ни одного очка.

В области откроют пункт подготовки участников СВО для госслужбы 0 В Тамбовской области будет открыт пункт подготовки участников СВО для последующего трудоустройства в государственных компаниях и органах власти.

Усадьбу мещанина Игната Степанова в Тамбове хотят продать за рубль 0 Объект культурного наследия регионального значения, известный как «Усадьба тамбовского мещанина Игната Степанова. Флигель», выставлен на торги по цене всего 1 рубль. Этот кирпичный двухэтажный дом, расположенный на улице Коммунальная, 48 в Тамбове, имеет площадь 339 квадратных метров, а также

Детский сад «Колокольчик» в Тамбове отремонтируют по решению суда 0 Судом было принято решение о необходимости проведения ремонтных работ в детском саду «Колокольчик». Суд удовлетворил административный иск, выдвинутый прокуратурой, о признании незаконного бездействия МАДОУ «Детский сад «Колокольчик» и администрации г. Тамбова, которое выразилось в невыполнении

С 13 мая в Тамбове начнут отключать горячую воду 0 В областном центре начинается период отключения горячей воды, в связи с чем ежегодные гидравлические испытания будут проводиться в два этапа. В рамках первого этапа специалисты тамбовской компании "Квадра" выявят поврежденные участки сетей и выполнят необходимый ремонт. На втором этапе будет

Бударин Андрей назначен прокурор Староюрьевского района 0 Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен на должность прокурора Староюрьевского района Тамбовской области на пятилетний срок Андрей Сергеевич Бударин.

В первом чтении принят законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей 0 Принятие в первом чтении регионального законопроекта о мерах социальной поддержки многодетных семей на заседании Тамбовской областной Думы является важным шагом в реализации государственной политики по поддержке семей, в которых воспитывается множество детей.

В Мичуринске власти заплатили 3 млн рублей за недоделанный сквер 0 Ситуация в Мичуринске, где чиновники заплатили 3 миллиона рублей за уложенную кусками плитку и горы строительного мусора вместо зеленой зоны отдыха с фонарями, лавочками, разноцветной плиткой и газоном, вызывает серьезные опасения и недовольство среди жителей.

Жители Тамбова опасаются за Пионерский парк из-за сомнительной репутации подрядчика 0 Жители Тамбова обратились к федеральным властям по поводу будущего Пионерского парка, который расположен рядом с их домами, сообщает депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров. В парке дети играют, пенсионеры отдыхают, а молодежь занимается спортом. Местные жители также призывают

На севере Тамбова замечены «организаторы» свалок 0 В областном центре последнее время стало заметно увеличение стихийных свалок, вызывающее недовольство среди жителей. Однако, эти свалки не возникают самостоятельно - они формируются силами самих тамбовчан.

Бизнесмен Андрей Попов попал в реанимацию после нападения 0 В пресс-службе Управления МВД России по Тамбовской области сообщили о задержании подозреваемого в нападении на бывшего заместителя председателя Тамбовской областной думы Андрея Попова.

В Тамбовской областной картинной галерее открылась выставка китайской живописи 0 В Тамбове в областной картинной галерее состоялось открытие выставки китайской живописи под названием «Под знаком бирюзового дракона», организованной общественниками из Тамбовского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы и Тамбовского центра сотрудничества с странами Азии «Белый

Депутаты гордумы согласовали список дорог, подлежащих ремонту в Тамбове 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы депутаты одобрили план работ по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог местного значения на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.