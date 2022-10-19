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Проведено первое заседание оперативного штаба
Сегодня, 09:59
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20 октября, Глава Тамбовской области Максим Егоров провел первое заседание оперативного штаба региона.
Намечены основные задачи по готовности региона выполнять поручения руководства нашей страны.
- Основные мероприятия выполняются в текущем режиме. Поставленные Президентом России Владимиром Путиным задачи выполняются. Все областные службы работают в тесном взаимодействии, - заявил Глава региона Максим Егоров.
Отметим, что Указом главы государства в ряде субъектов ЦФО, в том числе в Тамбовской области, вводится режим повышенной готовности. В случае необходимости в регионе могут быть введены такие меры как усиление охраны общественного порядка, охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, ограничение движения транспортных средств и проведение их досмотра.
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