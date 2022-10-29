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Тамбовская область оказалась во власти резкого похолодания
В конце октября - вначале ноября в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий. Резкое похолодание привело к тому, что на дорогах стала образовываться гололедица.
Возможны осадки в виде мокрого снега с дождём.
Уже сегодня температура воздуха по сравнению с выходными уплата на 10 градусов.
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С 1 ноября 2022 года в пунктах приема платежей АО «ТОСК» жители Тамбова и области смогут оплатить услуги ПАО «Ростелеком».
В конце октября - вначале ноября в Тамбовской области ожидается ухудшение погодных условий. Резкое похолодание привело к тому, что на дорогах стала образовываться гололедица.
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