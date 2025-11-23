|
Тамбовская область получила от Москвы 30 единиц коммунальной техники — это лишь 10% от годовой потребности
Сегодня, 18:14
Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Выгузова сообщила, что регион получил от Правительства Москвы 30 единиц коммунальной техники. Переданные машины уже доставлены в область и находятся в рабочем состоянии, несмотря на то что ранее эксплуатировались в столице.
По словам Выгузовой, эта партия техники частично закрывает потребность муниципалитетов в автопогрузчиках, поливомоечных машинах, комбинированных дорожных автомобилях, а также в технике для очистки снега и подметания пешеходных зон.
Согласно представленным данным, распределение техники произошло следующим образом: Тамбов получил 8 единиц, Мичуринск и Уварово — по 6, Моршанск — 4, Кирсанов и Котовск — по 3 единицы.
Однако доклады от муниципалитетов оказались не вполне совпадающими с общей сводкой. Так, глава Мичуринска Максим Харников сообщил лишь о четырёх полученных машинах: одном КамАЗе, двух тракторах «Беларус» и многофункциональном погрузчике. Глава администрации Тамбова Максим Косенков уточнил, что город получил дорожно-комбинированную машину, несколько тракторов «Беларус» и поливомоечный прицеп.
Как подчеркнула Выгузова, несмотря на поддержку Москвы, потребность региона в коммунальной технике остаётся значительной. На 2025 год она составляет 277 единиц. В этот перечень входят, в частности, 57 автосамосвалов, 27 автогрейдеров, 53 комбинированные дорожные машины и 9 каналопромывочных машин.
Дополнительные поставки техники для муниципалитетов остаются вопросом, требующим дальнейшего решения на межрегиональном и федеральном уровне.
