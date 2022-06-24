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Тамбовским предпринимателям предоставили льготу по налогу на имущество
Вчера, 11:04
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На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон «Об особенностях определения налоговой базы в отношении отдельных объектов недвижимого имущества в 2022 году».
Согласно решению налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, будут платить только те предприниматели и организации, площадь помещений у которых больше 500 кв. м. Остальные компании малого и среднего бизнеса смогут платить меньшую сумму налога, а таких более 9 тысяч объектов.
Законопроект принят для снижения налоговой нагрузки компаний в условиях санкций.
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