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Предприниматели могут уменьшать сумму налога
Сегодня, 10:09
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Сегодня на очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».
Новый закон позволит предпринимателям уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы по аналогии с ЕНВД. Кроме того, будет расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении который применяется ПСН, с 64 до 80 видов деятельности.
Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему налогообложения.
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