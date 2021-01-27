Внимание на Тамбовскую область надвигается сильный ветер 0 Срочное сообщение от тамбовских синоптиков: в ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается усиление юго-западного ветра, с порывами до 17 м/с.

Предприниматели могут уменьшать сумму налога 0 Сегодня на очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».

В Тамбове продолжается борьба с незаконной рекламой 0 Сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» продолжают очищать город Тамбова от незаконных рекламных конструкций. В частности от рекламы очистили фасад многоквартирного дома на улице Советской.

Систему управления городом Тамбовом могут изменить 0 Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутат от партии «Родина» Александр Ушаков внес предложение рассмотреть вопрос о возврате к «старой» системе назначаемых сити-менеджеров.

В результате ДТП в 2020 году погибло 132 человека 0 В региональном УГИБДД УМВД России подвели итоги работы за 2020 год.

Продлен режим самоизоляции для отдельных категорий граждан 0 Региональные власти внесли изменения в постановление об ограничительных мерах в рамках борьбы с коронавирусом.

Уволен замглавы администрации города Тамбова 0 Уволен заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, который в настоящее время находится в отпуске, а в феврале он уже не будет работать в исполнительном органе.

МЧС: ожидается сильный порывистый ветер 0 МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.

Могут измениться графики пригородных маршрутов 0 В связи со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых вследствие распространения коронавирусной инфекции могут измениться графики пригородных маршрутов.

Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов 0 Вчера врио главы города Тамбова Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов. Студентов интересовало много вопросов, в том числе: развитие областного центра, благоустройство ключевых улиц в городе, о льготах для студентов и другие вопросы.

Силовики выявили факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей 0 Прокуратурой области совместно с УФСБ выявлен факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей выделенных в рамках грантовой поддержки на профессиональное и дополнительное профессиональное обучение лиц, которые пострадали от коронавирусной инфекции.

В области организуют школу для волонтеров, помогающим бездомным животным 0 В городе Тамбове Тамбовской области будет организована школа для волонтеров, помогающим бездомным животным. Проект будет реализовывать местное кинологическое общество «Горг», который получил от Фонда президентских грантов около 500 тысяч рублей.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь 0 Сегодня на территории Тамбовской области местами пройдёт ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с 17.00 и до 23.00 января.

«Разрушение государственности» или «Право на свободу собраний» 0 Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.

Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы 0 Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров обратился к председателю представительного органа Елене Леонове создать рабочую группу для подготовки проекта решения о возвращении прямых выборов главы города Тамбова.

В Тамбове "Камаз" сбил мужчину 0 В городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.

В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях" 0 В Мичуринском районе, около села Старо-Тарбеево прошли учения, касающиеся применения на практике полученных теоретических знаний «Выживание в зимней период» среди команд клубов и учебных заведений области, посвящённые Дню Победы. Учения были организованы Областной федерацией рукопашного боя

Депутаты выступили за создание городского водоканала 0 Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».