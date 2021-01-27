Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Систему управления городом Тамбовом могут изменить

Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы

Группа «Пашковская» из Тамбова попала в топ музыкального фестиваля New/Open

Члены конкурсной комиссии выступили за прямые выборы

На должность главы Тамбова претендуют семь человек

Кандидаты, покрытые тайной

В прокуратуре состоялось торжественное мероприятие

Тамбовская область в числе «худших» по реализации «майских указов»

Долги футбольного клуба «Тамбов» продолжают расти

Городская Дума безвозмездно отдала РПЦ очередное здание

Депутаты выступили против концессии с дочкой «РКС»

Тамбовчан предупредили об опасности лечения по советам из интернета

» » Предприниматели могут уменьшать сумму налога

Предприниматели могут уменьшать сумму налога

Сегодня, 10:09
Комментариев: 0
Версия для печати
Предприниматели могут уменьшать сумму налогаСегодня на очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».

Новый закон позволит предпринимателям уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы по аналогии с ЕНВД. Кроме того, будет расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении который применяется ПСН, с 64 до 80 видов деятельности.

Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на патентную систему налогообложения.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года налогоплательщики могут перейти ...

В Тамбове увеличили ставки налога на имущество физических лиц

Имущественные налоги по-новому

УФНС разъяснило применение с/х налога

О предоставлении социальных и имущественных налоговых вычетов по налогу на ...

С 2011 года общая ставка страховых взносов составляет 34 процента



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Внимание на Тамбовскую область надвигается сильный ветер

Сегодня, 13:45
0
Срочное сообщение от тамбовских синоптиков: в ближайшие часы на территории Тамбовской области ожидается усиление юго-западного ветра, с порывами до 17 м/с.

Предприниматели могут уменьшать сумму налога

Сегодня, 10:09
0
Сегодня на очередном заседании Тамбовской областной Думы депутаты рассмотрят законопроект «О введении в действие на территории Тамбовской области патентной системы налогообложения».

В Тамбове продолжается борьба с незаконной рекламой

Сегодня, 09:59
0
Сотрудники муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» продолжают очищать город Тамбова от незаконных рекламных конструкций. В частности от рекламы очистили фасад многоквартирного дома на улице Советской.

Систему управления городом Тамбовом могут изменить

Вчера, 15:12
0
Вчера на заседании Тамбовской городской Думы депутат от партии «Родина» Александр Ушаков внес предложение рассмотреть вопрос о возврате к «старой» системе назначаемых сити-менеджеров.

В результате ДТП в 2020 году погибло 132 человека

Вчера, 09:38
0
В региональном УГИБДД УМВД России подвели итоги работы за 2020 год.

Продлен режим самоизоляции для отдельных категорий граждан

Вчера, 09:25
0
Региональные власти внесли изменения в постановление об ограничительных мерах в рамках борьбы с коронавирусом.

Уволен замглавы администрации города Тамбова

27 января 2021
0
Уволен заместитель главы администрации города Тамбова Алексей Власов, который в настоящее время находится в отпуске, а в феврале он уже не будет работать в исполнительном органе.

МЧС: ожидается сильный порывистый ветер

26 января 2021
0
МЧС предупреждает, что в ближайшие часы в Тамбовской области ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 18 м/с.

Могут измениться графики пригородных маршрутов

26 января 2021
0
В связи со снижением пассажиропотока из-за ограничительных мер, принятых вследствие распространения коронавирусной инфекции могут измениться графики пригородных маршрутов.

Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов

26 января 2021
0
Вчера врио главы города Тамбова Максим Косенков провел онлайн-встречу с активистами тамбовских вузов. Студентов интересовало много вопросов, в том числе: развитие областного центра, благоустройство ключевых улиц в городе, о льготах для студентов и другие вопросы.

Силовики выявили факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей

26 января 2021
0
Прокуратурой области совместно с УФСБ выявлен факт мошенничества при расходовании 36 млн рублей выделенных в рамках грантовой поддержки на профессиональное и дополнительное профессиональное обучение лиц, которые пострадали от коронавирусной инфекции.

В области организуют школу для волонтеров, помогающим бездомным животным

25 января 2021
0
В городе Тамбове Тамбовской области будет организована школа для волонтеров, помогающим бездомным животным. Проект будет реализовывать местное кинологическое общество «Горг», который получил от Фонда президентских грантов около 500 тысяч рублей.

Тамбовскую область накроет ледяной дождь

25 января 2021
0
Сегодня на территории Тамбовской области местами пройдёт ледяной дождь. По прогнозам синоптиков, осадки ожидаются с 17.00 и до 23.00 января.

«Разрушение государственности» или «Право на свободу собраний»

24 января 2021
0
Уличные акции 23 января, которые прошли в поддержку политзаключенных, вызвали противоположны оценки среди общественности и политиков.

Депутат гордумы запустил процедуру возвращения прямых выборов главы

24 января 2021
0
Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров обратился к председателю представительного органа Елене Леонове создать рабочую группу для подготовки проекта решения о возвращении прямых выборов главы города Тамбова.

В Тамбове прошла акция под лозунгом: "Россия будет свободной"

23 января 2021
0
Сегодня в городе Тамбове прошло несогласованное публичное мероприятие под лозунгом: "Россия будет свободной".

Группа «Пашковская» из Тамбова попала в топ музыкального фестиваля New/Open

22 января 2021
0
Начинающие тамбовские музыканты - группы «Пашковская» попали в ТОП-50 финалистов фестиваля New/Open, который пройдёт в Екатеринбурге.

В Тамбове "Камаз" сбил мужчину

22 января 2021
0
В городе Тамбове на улице Студенецкой возле дома №7 произошла трагедия, водитель автомобиля "Камаз" сбил мужчину.

В Мичуринском районе школьники старших классов прошли тест на "Выживание в зимних условиях"

21 января 2021
0
В Мичуринском районе, около села Старо-Тарбеево прошли учения, касающиеся применения на практике полученных теоретических знаний «Выживание в зимней период» среди команд клубов и учебных заведений области, посвящённые Дню Победы. Учения были организованы Областной федерацией рукопашного боя

Депутаты выступили за создание городского водоканала

21 января 2021
0
Вчера на заседании комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы депутаты обсудили заключение концессионного соглашения по воде между городом и «Российскими коммунальными системами» в лице ООО «ККС».

В Тамбовской области пытались принудительно вакцинировать медработников

21 января 2021
0
В Тамбовской области разгорелся скандал с приказами руководства Сампурской больницы, согласно которым медработники должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса, в противном случае они будут отстранены от работы.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, политика тамбов, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги