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Подрядные организации начали обрабатывать дворы пескосоляной смесью
Сегодня, 10:33
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Подрядные организации начали производить обработку дворов города Тамбова пескосоляной смесью. В настоящее время заключены договоры на обслуживание более 800 дворов.
Заказчиком работ выступает «Долговой центр», горожане могут туда обратиться и сообщить о качестве выполнения работ по уборке территорий.
Пескосоляной смесью (ПСС) принято называть смесь песка и соли, составленную с учетом определенных пропорций. Соотношение компонентов главным образом зависит от количества наледи на обрабатываемой поверхности и температуры воздуха.
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