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В Тамбове хотят приватизировать единственную муниципальную аптеку
25 февраля 2022
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На последнем заседании Тамбовской городской Думы отвечая на вопрос депутата Артёма Александрова о необходимости поддержать муниципальную аптеку, глава администрации Максим Косенков заявил, что на сегодняшний день нет необходимости сохранения какой-либо форм поддержки данного предприятия.
По мнению Косенкова, купить рецептурные лекарства можно и в другом месте, а муниципальная аптека для этого не нужна.
В тоже время депутат отметил, что как рядовому покупателю ему неоднократно не удавалась там купить нужных лекарств, в том числе рецептурных, а цены на медикаменты порой выше, чем в других городских аптеках, что сводит на нет реальную поддержку горожан в этом плане.
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