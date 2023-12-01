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В Тамбове проверили качество капремонта многоквартирных домов
Сегодня, 11:09
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Министр ТЭК и ЖКХ региона Елена Бабикова, на этой неделе посетила два объекта в городе Тамбове: жилой дом на улице Железнодорожной и дом на улице Бригадной. Во время приема граждан жители данных домов высказали свои претензии по поводу качества проведенных капитальных ремонтных работ.
Жильцы двухэтажного дома по адресу улица Железнодорожная, 12, выразили недовольство качеством ремонта крыши. В ходе осмотра кровельной конструкции, проведенного Еленой Бабиковой, руководителем Фонда капремонта Тамбовской области Ильей Абрамовым, представителями прокуратуры и подрядной организации, были выполнены замеры и проверена толщина металлического листа. В результате выявленных недочетов подрядчику были даны соответствующие указания на устранение: замена элемента стропильной системы, установка вентиляционных решеток на слуховые окна, восстановление поврежденной кирпичной кладки и вывоз строительного мусора. Подрядчик обязался завершить работы до конца декабря.
Жители многоквартирного дома по улице Бригадной, 51, высказали жалобы на повышенную влажность, что привело к образованию крупных очагов плесени. Капитальный ремонт фасада данного дома был проведен в 2019 году, и возникли предположения о возможной связи проблемы с его качеством.
«Как показал осмотр, в части капитального ремонта всё в порядке: в качестве материала использована известковая штукатурка. Но этот дом — бывшее общежитие, и совсем нет вентиляции. В каждой квартире сделаны небольшие ванные комнаты — это провоцирует образование влажности и появление плесени», — рассказала Елена Бабикова.
Фото: Алексей Бучнев (ПриТамбовье)
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