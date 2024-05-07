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В Строителе при благоустройстве нового парка выявлено ряд недочетов
При благоустройстве нового парка в поселке Строитель на сумму 26 миллионов рублей были обнаружены ряд недостатков. Среди них - некачественно уложенная плитка, асфальт с волнами, недостающие объекты и значительное срыв сроков выполнения работ, почти на полгода.
Изначально парк должны были сдать в декабре 2023 года. Для его благоустройства было выделено 26 миллионов рублей из городского бюджета. Однако выполнение работ сильно задержалось. В настоящее время лишь половина плановых работ завершена: отсутствует освещение, лавочки, детские площадки, тренажеры, а территория засорена строительным мусором, сообщают активисты Общественного народного фронта.
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При благоустройстве нового парка в поселке Строитель на сумму 26 миллионов рублей были обнаружены ряд недостатков. Среди них - некачественно уложенная плитка, асфальт с волнами, недостающие объекты и значительное срыв сроков выполнения работ, почти на полгода.
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