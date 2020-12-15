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На улице Клубной могут снести самовольные гаражи
Сегодня, 10:52
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В городе Тамбове продолжается работа по демонтажу самовольно установленных гаражей. В частности сотрудники администрации города разыскивают владельцев гаражей в районе ул. Клубной, 12. Собственникам необходимо явиться в контрольный комитет администрации города Тамбова по телефону 44-52-28 или по адресу: г. Тамбов, ул. Гастелло, 32А.
В противном случае будет проведена работа по признанию строений и металлических гаражей бесхозяйными и признанию на них права собственности города для дальнейшего демонтажа.
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