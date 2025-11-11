|
В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры
Вчера, 19:23
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве.
За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и археологические памятники. Одним из крупнейших проектов стала реставрация Торговых рядов в центре Тамбова. Петербургская компания «ГК Реновация» приобрела комплекс за 25,9 млн рублей и взяла на себя обязательства провести научные и проектные работы, а также полностью восстановить здания к 2029 году.
Как пояснили в областном департаменте охраны ОКН, с ноября 2024 года проведено 110 проверок, выявлено десятки нарушений законодательства в сфере охраны памятников. Общая сумма наложенных штрафов превысила 700 тыс. рублей.
Кроме архитектурных объектов, внимание уделяется памятникам археологии, за исследование которых отвечает Центр по сохранению историко-культурного наследия.
Напомним, в 2025 году стартовала реконструкция памятника воинам-землякам в Тамбове. Работы выполняет местное предприятие «Арх-проект», сумма контракта — 120,2 млн рублей.
Рост частных инвестиций в сферу культурного наследия власти региона связывают с тем, что всё больше компаний видят в реставрации исторических зданий перспективное направление и инструмент развития городской среды.
