Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры

В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры

Вчера, 19:23
В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культурыВ Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве.

За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и археологические памятники. Одним из крупнейших проектов стала реставрация Торговых рядов в центре Тамбова. Петербургская компания «ГК Реновация» приобрела комплекс за 25,9 млн рублей и взяла на себя обязательства провести научные и проектные работы, а также полностью восстановить здания к 2029 году.

Как пояснили в областном департаменте охраны ОКН, с ноября 2024 года проведено 110 проверок, выявлено десятки нарушений законодательства в сфере охраны памятников. Общая сумма наложенных штрафов превысила 700 тыс. рублей.

Кроме архитектурных объектов, внимание уделяется памятникам археологии, за исследование которых отвечает Центр по сохранению историко-культурного наследия.

Напомним, в 2025 году стартовала реконструкция памятника воинам-землякам в Тамбове. Работы выполняет местное предприятие «Арх-проект», сумма контракта — 120,2 млн рублей.

Рост частных инвестиций в сферу культурного наследия власти региона связывают с тем, что всё больше компаний видят в реставрации исторических зданий перспективное направление и инструмент развития городской среды.

фото: kartarf.ru
В Тамбовской области резко вырос объём инвестиций в сохранение памятников культуры

Вчера, 19:23

Вчера, 19:23
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и

На «Токаревскую птицефабрику» подали иск на 125 миллионов рублей

Вчера, 18:15

Вчера, 18:15
Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск воронежской компании «Торговый дом “Олеум”» к АО «Токаревская птицефабрика» — крупнейшему производителю мяса птицы в регионе. Сумма требований — 125,6 млн рублей. Заседание назначено на 17 декабря. Как следует из материалов суда, это первое

В Тамбовской области ищут подрядчика для обслуживания уличного освещения на региональных дорогах

Вчера, 16:00

Вчера, 16:00
ТОГКУ «Тамбовавтодор» объявило конкурс на выполнение работ по содержанию линий электроосвещения вдоль автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 179,5 млн рублей. Финансирование будет обеспечено из областного бюджета. Согласно

Жительница Тамбовской области заплатила компенсацию за продажу шеврона с цитатой из фильма «Брат 2»

Вчера, 12:00

Вчера, 12:00
Бондарский районный суд Тамбовской области поставил точку в деле о нарушении авторских прав на фильм «Брат 2». Ответчицей выступала местная жительница, которая продавала на маркетплейсе Ozon шеврон с изображением Сергея Бодрова в образе Данилы Багрова и фразой «Сила в правде». Как следует из

Администрация Тамбова пытается через суд вернуть историческую усадьбу Теннис в собственность города

11 ноября 2025

11 ноября 2025
В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тамбова о расторжении договора купли-продажи помещений в знаменитой усадьбе Теннис на улице Комсомольской, 41. Это здание, также известное как дом предводителя дворянства Александра

Эксперт: Тамбовская область расплачивается за управленческие ошибки прошлых лет в сфере концессий

11 ноября 2025

11 ноября 2025
Портал «Региональные комментарии» опубликовал аналитический материал о проблемных концессионных соглашениях в Тамбовской области. Одним из экспертов, чьё мнение было представлено в публикации, стал политолог и учредитель делового издания «Вердикт» Артём Александров. Он отметил, что реализация

В Тамбове предлагают установить памятник уличному музыканту Юрию Егиазарову, погибшему в зоне СВО

11 ноября 2025

11 ноября 2025
Тамбовские активисты выступили с инициативой увековечить память уличного певца Юрия Егиазарова, хорошо известного жителям города своими выступлениями на Арбате и в центре Тамбова. По последним данным, музыкант погиб в зоне специальной военной операции. Юрий Егиазаров подписал контракт в сентябре

В Тамбове пройдет конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов» с участием Евгения Первышова

11 ноября 2025

11 ноября 2025
14 ноября в Тамбове состоится Всероссийская конференция «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Тамбовская область», организованная автономной некоммерческой организацией «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗАБИЗНЕС.РФ”». Мероприятие пройдет в «Стромов-центре» (ул. Рылеева, 52а), начало — в

В Тамбове наладили промышленное разведение шмелей для тепличных хозяйств

10 ноября 2025

10 ноября 2025
В Тамбове появилось новое и редкое для России направление в аграрной отрасли — промышленное разведение шмелей. Ферму, которая занимается этим видом деятельности, развивает компания «Биосфера». Как сообщает издание «Притамбовье», тамбовские шмели уже используются в тепличных комплексах региона, в

В Тамбовской области не завершены дорожные работы на девяти объектах: губернатор потребовал наказать ответственных

10 ноября 2025

10 ноября 2025
На оперативном совещании правительства Тамбовской области министр автодорог и транспорта Альберт Чурилов представил доклад о ходе реализации дорожных работ. По данным на 10 ноября, в регионе завершены ремонты на 114 объектах, общая протяженность обновленных дорог составила 275 километров, а также

В Тамбовской области начнут возрождать заброшенные детские лагеря: по одному объекту в год

10 ноября 2025

10 ноября 2025
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов поручил разработать пятилетний план по восстановлению заброшенных детских лагерей. Решение было принято на еженедельном оперативном совещании регионального правительства. По словам главы региона, в области есть лагеря, которые при минимальных

В картинной галерее Тамбова откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова

10 ноября 2025

10 ноября 2025
В Тамбовской областной картинной галерее 12 ноября откроется выставка книжной графики Александра Сапожникова под названием «Мелодии черного и белого» (0+). Начало в 15:00. Экспозиция включает работы мастера, входящие в коллекцию братьев Аполлона и Александра Черновых. Посетители смогут увидеть как

Тамбовские депутаты пройдут антикоррупционные курсы за счёт бюджета

9 ноября 2025

9 ноября 2025
Тамбовская городская дума намерена направить своих сотрудников на обучение по программе «Противодействие коррупции: правовые основы и антикоррупционные мероприятия». Соответствующий тендер размещён на федеральной площадке «Госзакупки». Начальная цена контракта составляет 27,7 тыс. рублей.

В Тамбовской области готовят программу перехода к экономике замкнутого цикла

9 ноября 2025

9 ноября 2025
На пресс-конференции 6 ноября губернатор Тамбовской области Евгений Первышов рассказал о разработке региональной программы, направленной на переход к экономике замкнутого цикла и более активное использование вторичных ресурсов. По словам главы региона, инициатива станет частью работы по достижению

В Тамбове к строительству Центра культурного развития приступил третий подрядчик

8 ноября 2025

8 ноября 2025
На северной окраине Тамбова возобновилось строительство Центра культурного развития — объекта, возводимого в рамках нацпроекта «Культура». Как сообщил губернатор Евгений Первышов, к работам приступил уже третий подрядчик: два предыдущих были отстранены из-за недобросовестного исполнения своих

В Петровском округе подрядчик сорвал сроки строительства Дома культуры — губернатор потребовал завершить объект к Новому году

8 ноября 2025

8 ноября 2025
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов во время рабочей поездки в Петровский округ проверил ход строительства нового Дома культуры, который возводится в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость проекта составляет почти 199 млн рублей. Работы на

Коллектор на набережной Тамбова снова в центре внимания: власти признали объект брошенным

8 ноября 2025

8 ноября 2025
В Тамбовской областной Думе вновь обсудили ситуацию с ремонтом коллектора на набережной, который уже третий год остаётся одним из самых проблемных объектов города. Как отметили участники заседания комитета по промышленности, строительству, транспорту и развитию предпринимательства, работы

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

7 ноября 2025

7 ноября 2025
В конце октября члены Мичуринского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана вновь отправили гуманитарную помощь в зону проведения специальной военной операции. Очередная партия грузов была доставлена нашим землякам — военнослужащим 16-й бригады особого назначения — совместно с волонтёрами

Подрядчик «НСК» вновь сорвал сроки ремонта дороги «Тамбов — Пенза» — власти требуют завершить работы до декабря

7 ноября 2025

7 ноября 2025
Компания ООО «НСК», выполняющая капитальный ремонт автодороги «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский — Перевоз, вновь оказалась в центре внимания. Как сообщает деловое издание «Вердикт», подрядчик сорвал установленные сроки и не завершил работы к 1 ноября, как требовалось

Покровская ярмарка может вернуться в Тамбов: власти готовятся к возрождению легендарного события

7 ноября 2025

7 ноября 2025
Одна из самых известных традиций Тамбовской области — Покровская ярмарка — может вновь вернуться в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов на пресс-конференции 6 ноября. «Многие об этом говорят, вспоминают по-доброму эту историю. Мы к ней вернемся», — заявил глава региона, отвечая на
