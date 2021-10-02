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Поставщик продуктов для соцучреждений хранил просроченный товар
Органы прокуратуры выявили грубейшие нарушения со стороны поставщика продукции для социальных учреждений города Мичуринска. В частности ООО «Колобок» на складе хранило продукты с истекшим сроком годности.
Опасные для употребления в пищу продукты сняли с реализации, общество привлекли к административной ответственности.
Фото: pogrebokpro.ru
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