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Предприниматели поставляли ветеранам в Тамбовской области небезопасные продукты
Сегодня, 10:42
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Сотрудники территориального управления Россельхознадзора в Тамбовской области выявили наличие вредных веществ в сыре, масле и твороге, поставляемых в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Поставщиком указанных продуктов является местный индивидуальный предприниматель Инна Фетисова, с которой заключён контракт на поставку товаров. Россельхознадзор считает, что действия Фетисовой нарушили обязательства, предусмотренные контрактом.
Материалы по данному случаю были направлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области для решения вопроса о возбуждении административного дела.
Ранее ведомство уже отправило пробы продуктов, поставляемых в дом-интернат, на лабораторные исследования. Оказалось, что сыр «Российский» от производителя из Республики Татарстан, 9%-ный творог из Ивановской области и сливочное масло «Крестьянское» высшего сорта из Пензенской области содержат растительные масла и жиры на растительной основе, включая «бета-ситостерин», «кампестерин» и «стигмастерин».
Присутствие указанных веществ в молочных продуктах рассматривается как нарушение нескольких требований технических регламентов Таможенного союза, подчеркнули в Россельхознадзоре. Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выслало информационные письма производителям, владельцам и поставщикам фальсифицированных продуктов с требованием изъять их из оборота как некачественные и небезопасные.
Представители контролирующего органа отметили, что это не первый случай поставки фальсифицированной продукции в социальные учреждения со стороны Инны Фетисовой. Например, в 2023 году управление выявило три аналогичных случая.
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