В Тамбовской области выявлен очередной случай поставки молочного фальсификата в социальное учреждение Комментариев: 0



Конкретная организация, базирующаяся в Ивановской области, изготовила сливочное масло, которое затем было поставлено в Дом социального обслуживания под названием "Доброе сердце", расположенный неподалеку от города Тамбова. Проведенные анализы выявили, что данное масло содержало в своем составе растительные жиры, такие как стигмастерин, кампестерин и ситостерин. Эксперты указывают на то, что такая подмена ингредиентов приводит к ухудшению содержания полезных элементов, характерных для натурального молока. Это может повлечь за собой негативные последствия, а именно дефицит важных питательных веществ, которые обычно присутствуют в молочных продуктах. Кроме того, возможны риск ожирения и аллергических реакций.



Россельхознадзор проинформировал об обнаруженном нарушении как производителя, так и поставщика продукции, а также организацию-получателя. Кроме того, были предприняты действия по передаче материалов в УФАС (Федеральная антимонопольная служба) Тамбовской области. В настоящее время активно ведется работа по выяснению причин и обстоятельств, которые позволили поддельной продукции попасть в социальное учреждение. Управление Россельхознадзора в Рязанской и Тамбовской областях выявило инцидент, связанный с поставками поддельной молочной продукции в одно из учреждений социального обслуживания в Тамбовском районе.Конкретная организация, базирующаяся в Ивановской области, изготовила сливочное масло, которое затем было поставлено в Дом социального обслуживания под названием "Доброе сердце", расположенный неподалеку от города Тамбова. Проведенные анализы выявили, что данное масло содержало в своем составе растительные жиры, такие как стигмастерин, кампестерин и ситостерин. Эксперты указывают на то, что такая подмена ингредиентов приводит к ухудшению содержания полезных элементов, характерных для натурального молока. Это может повлечь за собой негативные последствия, а именно дефицит важных питательных веществ, которые обычно присутствуют в молочных продуктах. Кроме того, возможны риск ожирения и аллергических реакций.Россельхознадзор проинформировал об обнаруженном нарушении как производителя, так и поставщика продукции, а также организацию-получателя. Кроме того, были предприняты действия по передаче материалов в УФАС (Федеральная антимонопольная служба) Тамбовской области. В настоящее время активно ведется работа по выяснению причин и обстоятельств, которые позволили поддельной продукции попасть в социальное учреждение.



