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Продукты в «Суши даром» поступали с нарушениями правил транспортировки
Сегодня, 09:16
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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям присоединилось к расследованию случая группового пищевого отравления жителей Тамбова, произошедшего 25 июля текущего года. В этом инциденте более 20 человек обратились за медицинской помощью после употребления готовой еды из кафе "Суши Даром".
Проведенные сотрудниками Россельхознадзора проверки выявили, что ингредиенты, используемые для приготовления суши, пиццы и лапши, поступали на точку общепита с нарушением условий транспортировки.
Дополнительно было установлено, что некоторые производители не обеспечивали достаточного контроля за качеством и безопасностью продукции, так как не проводили необходимые лабораторные исследования. Помимо этого, хозяин общепита не следил за количеством используемого сырья и не проводил контроль за его качеством, что также повлекло риски для безопасности и качества готовых блюд.
Такие небрежности и нарушения в процессе производства и приготовления пищи могут быть причиной возникновения серьезных проблем с безопасностью пищевых продуктов и здоровьем потребителей.
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