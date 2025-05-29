С 1 сентября в Тамбовской области ограничат ночную продажу алкоголя: депутаты одобрили новый закон Комментариев: 0



Инициатором законодательной инициативы стал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что главная цель меры — снижение уровня потребления алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.



«Мы возвращаемся к проверенной практике, которая действовала в регионе в 2012–2023 годах и показала свою эффективность», — отметил Первышов.



Принятые ограничения — часть более широкой стратегии региона по борьбе с алкогольной зависимостью и обеспечению общественной безопасности. Уже с 1 марта 2025 года в Тамбовской области вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольной продукции в розлив в магазинах. Также были введены ограничения для заведений, расположенных в жилых многоквартирных домах, где продажа алкоголя теперь разрешена только с 09:00 до 21:00.



Власти подчёркивают, что ночной запрет охватывает как магазины, так и нестационарные торговые объекты, включая киоски и павильоны. Исключения будут касаться только заведений общественного питания с лицензией на продажу алкоголя, при условии соблюдения всех санитарных и лицензионных норм.



Принятые меры поддержали представители общественных организаций и правоохранительных органов. Ожидается, что ограничения помогут снизить уровень уличной преступности и сократят число нарушений общественного порядка в ночное время. Законотворцы уверены, что последовательная политика в сфере алкогольного регулирования способствует укреплению общественного здоровья и формированию ответственного отношения к употреблению спиртного.



Фото: ПроТамбов Депутаты Тамбовской областной Думы приняли законопроект, устанавливающий ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в регионе. Согласно новому закону, с 1 сентября 2025 года торговля алкоголем будет запрещена с 22:00 до 08:00 по местному времени. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа области.Инициатором законодательной инициативы стал временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Первышов. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что главная цель меры — снижение уровня потребления алкоголя и профилактика правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.— отметил Первышов.Принятые ограничения — часть более широкой стратегии региона по борьбе с алкогольной зависимостью и обеспечению общественной безопасности. Уже с 1 марта 2025 года в Тамбовской области вступил в силу запрет на продажу слабоалкогольной продукции в розлив в магазинах. Также были введены ограничения для заведений, расположенных в жилых многоквартирных домах, где продажа алкоголя теперь разрешена только с 09:00 до 21:00.Власти подчёркивают, что ночной запрет охватывает как магазины, так и нестационарные торговые объекты, включая киоски и павильоны. Исключения будут касаться только заведений общественного питания с лицензией на продажу алкоголя, при условии соблюдения всех санитарных и лицензионных норм.Принятые меры поддержали представители общественных организаций и правоохранительных органов. Ожидается, что ограничения помогут снизить уровень уличной преступности и сократят число нарушений общественного порядка в ночное время. Законотворцы уверены, что последовательная политика в сфере алкогольного регулирования способствует укреплению общественного здоровья и формированию ответственного отношения к употреблению спиртного.Фото: ПроТамбов



