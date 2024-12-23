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В Тамбовской области ограничат продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах
Вчера, 13:49
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Депутаты Тамбовской областной думы в первом чтении одобрили законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.
Согласно инициативе, продажа алкоголя будет запрещена с 23:00 до 8:00. Исключение составят заведения, соответствующие следующим критериям: наличие лицензии на продажу алкоголя, трудоустройство не менее трёх сотрудников, оборудованная кухня по стандартам ГОСТ, использование технологических карт, а также обособленные санитарные помещения для персонала и посетителей.
Дополнительно продажа спиртного будет запрещена в заведениях, площадь зала обслуживания которых составляет менее 50 квадратных метров (без учёта сезонных зон).
По данным пояснительной записки, новый закон направлен на борьбу с нелегальными «наливайками», которые под видом общепита круглосуточно продают алкоголь в жилых домах, вызывая жалобы жителей на шум и нарушение порядка.
Точное количество объектов, которые подпадут под действие закона, пока неизвестно. Разработчики законопроекта заверяют, что его реализация не потребует дополнительных затрат из областного бюджета.
Фото: valujskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru
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