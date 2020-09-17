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В Тамбовской области в жилых домах ограничат продажу алкоголя
Федеральный центр наделяет субъекты полномочиями по ограничению (вплоть до запрета) розничной продажи алкогольной продукции объектами общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях. Вчера состоялось заседание профильного комитета в Тамбовской областной Думе по обсуждению проекта закона на уровне нашего региона.
По мнению депутатов, необходимость введения ограничений продиктована позицией жильцов многоквартирных домов. Абсолютное большинство граждан высказало мнение о необходимости ограничить деятельность «наливаек» в жилых домах.
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Федеральный центр наделяет субъекты полномочиями по ограничению (вплоть до запрета) розничной продажи алкогольной продукции объектами общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.
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