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В Тамбовской области обсуждают запрет ночной продажи алкоголя в «наливайках»
Сегодня, 09:47
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Тамбовская областная Дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах, в период с 23:00 до 8:00.
Авторы инициативы поясняют, что, несмотря на существующие федеральные ограничения, некоторые заведения в регионе находят лазейки, превращая торговые точки в условные кафе, чтобы продавать алкоголь круглосуточно. Новый закон должен закрыть этот пробел.
Под запрет попадут небольшие «наливайки», которые нередко становятся источником шума и нарушений порядка в ночное время. При этом исключения предусмотрены для полноценных ресторанов и баров, которые:
-Имеют лицензию на продажу алкоголя.
-Обустроены отдельной кухней и залами для гостей.
-Штат которых насчитывает минимум трёх сотрудников для обслуживания клиентов.
Законопроект направлен на защиту интересов жителей многоквартирных домов, которые неоднократно жаловались на неудобства, связанные с ночной работой таких точек. Принятие закона во втором чтении ожидается в ближайшее время.
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