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Сегодня в Тамбовской области действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня, 08:32
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Сегодня в Тамбовской области действует запрет на продажу алкоголяВ Тамбовской области, как и во всей стране, 1 мая традиционно отмечается День Весны и Труда. Чтобы снизить количество "пьяных" преступлений, в праздник Первомая полностью запрещается торговля алкогольными напитками. Это ограничение на продажу спиртного в государственные праздники действует в нашем регионе с 2012 года. Помимо 1 мая, запрещено продавать алкоголь также в 9 мая, 12 июня и 4 ноября.

Такие меры направлены на снижение уровня алкоголизации в обществе и сокращение числа правонарушений.
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Сегодня в Тамбовской области действует запрет на продажу алкоголя

Сегодня, 08:32
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В Тамбовской области, как и во всей стране, 1 мая традиционно отмечается День Весны и Труда. Чтобы снизить количество "пьяных" преступлений, в праздник Первомая полностью запрещается торговля алкогольными напитками. Это ограничение на продажу спиртного в государственные праздники действует в нашем

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