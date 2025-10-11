В правительстве Тамбовской области — новые назначения в экономическом и социальном блоках Комментариев: 0



Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал ряд постов в экономическом блоке региона, в том числе возглавлял Центр координации поддержки бизнеса и Фонд развития промышленности. С мая 2023 года Сафронов работал министром промышленности и торговли Херсонской области. «Иван Владимирович достойно себя проявил на службе в Херсонской области. Рассчитываю, что тот дополнительный опыт, который он приобрёл в достаточно сложном регионе, будет реализован на новой должности», — отметил глава области Евгений Первышов.



Александр Саянов назначен и.о. директора департамента административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата правительства. Уроженец Тамбова, он долгое время проходил военную службу на руководящих должностях. «Достойный человек, серьёзный послужной список, военная служба. Здесь большой хозяйственный блок, который необходимо наладить и систематизировать», — подчеркнул губернатор.



Советником главы региона стал Сергей Нефёдов — выпускник ТГТУ, бывший руководитель департамента развития и продвижения бизнеса на заводе «Комсомолец». Участник СВО, он проходит обучение в рамках программы «Герои Тамбовщины» и будет курировать взаимодействие с предпринимательским сообществом.



В должности советника главы региона также утверждена Ольга Лапшина, вдова Героя России, уроженка Курска. Она будет курировать вопросы взаимодействия с Фондом «Защитники Отечества». Евгений Первышов поручил главам муниципалитетов и депутатам «оказывать всестороннее содействие» в её работе.



Константин Шульгин утверждён министром ТЭК и ЖКХ Тамбовской области, Дмитрий Сомов назначен исполняющим обязанности министра экологии и природных ресурсов до прохождения согласования с Минприроды России. Руководителем управления по работе с обращениями граждан правительства региона стал Сергей Моисеев.



В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан.




