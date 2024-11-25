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Ветеран СВО Валерий Карасёв назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области
Вчера, 12:21
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На должность временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен Валерий Карасёв, ветеран специальной военной операции. Его кандидатуру поддержал врио главы региона Евгений Первышов, с которым Карасёв ранее работал в администрации Краснодара.
Валерию Карасёву 54 года, он родом из Краснодара. За его плечами служба в органах безопасности РФ с 1992 по 2013 год, а также значительный управленческий опыт. Среди его должностей — руководитель управления делами администрации Краснодара и вице-мэр города. В разное время он также занимался вопросами экономической безопасности в «Норильскгазпром» и возглавлял отдел Краснодарского фонда капитального ремонта.
«Валерий Вадимович — боевой офицер, участник специальной военной операции. По прошлой совместной работе уверен, что у него всё получится», — прокомментировал назначение Евгений Первышов.
До назначения Карасёва пост руководителя аппарата правительства области оставался вакантным с конца 2021 года. Последним эту должность занимал Олег Иванов, совмещавший её с обязанностями первого вице-губернатора.
Евгений Первышов, вступивший в должность врио главы Тамбовской области 4 ноября, продолжает формировать свою команду, уделяя внимание профессионалам с опытом как в гражданских, так и в силовых структурах.
Фото: Правительство Тамбовской области
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