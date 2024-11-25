По поручению Бастрыкина возбуждено уголовное дело о ненадлежащем состоянии дороги в деревне Афанасьевка 0 Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния дороги в деревне Афанасьевка Ржаксинского округа Тамбовской области. Это решение принято после обращения местных жителей, которые на протяжении десятилетий сталкиваются

Ветеран СВО Валерий Карасёв назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области 0 На должность временно исполняющего обязанности руководителя аппарата правительства Тамбовской области назначен Валерий Карасёв, ветеран специальной военной операции. Его кандидатуру поддержал врио главы региона Евгений Первышов, с которым Карасёв ранее работал в администрации Краснодара.

Сквер на углу Советской и Лермонтовской в Тамбове снова остался без подрядчика 0 Работы по благоустройству сквера на углу улиц Советской и Лермонтовской в Тамбове, где ранее располагался флигель усадьбы Лион, вновь приостановлены. После расторжения контракта с подмосковной компанией ООО «Стройдомсервис», которая не смогла завершить работы до 15 ноября, проект остался без

Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать дворы на севере города 0 Суд Октябрьского района Тамбова удовлетворил иск прокуратуры и обязал городские власти отремонтировать асфальтовое покрытие во дворах дома №29 по улице Магистральной и домов №34, 36 по улице Чичерина.

В Мичуринске обсудили проблему затягивания срока ремонта путепровода на Лаврова 0 Завершающее цикл выездных совещаний главы Тамбова Максима Харникова мероприятие состоялось для жителей улицы Автозаводской. Во встрече в подразделении школы №17 «Юнармеец» приняли участие местные жители, представители администрации, депутаты, правоохранители, сотрудники управляющих компаний и

Евгений Первышов анонсировал открытые онлайн-совещания с участием глав муниципалитетов 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал проведение еженедельных совещаний с руководителями исполнительных органов власти и муниципалитетов в формате онлайн. Совещания будут транслироваться на сайте правительства региона и в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Жители дома на Чичканова в Тамбове обратились в прокуратуру из-за затягивания капремонта фасада 0 Собственники квартир многоквартирного дома №131 на улице Чичканова в Тамбове направили коллективное обращение в прокуратуру Тамбовской области, обвинив администрацию города и другие структуры в бездействии по вопросу проведения капитального ремонта фасада.

В Тамбове требуют убрать незаконное ограждение на улице Ореховой 0 Северное территориальное управление администрации Тамбова разыскивает владельца металлических столбов с цепочкой, которые самовольно перекрывают проезд возле дома №10 по улице Ореховой. На данный момент сведения о правообладателе ограждения отсутствуют.

Демографическая ситуация в Тамбовской области остаётся сложной 0 По данным Тамбовстата, в январе–сентябре 2024 года в области зарегистрировано 4,5 тысячи новорожденных, что на 6,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. В то же время смертность увеличилась на 3,2%, составив 11,3 тысячи человек.

В Тамбове обсудили дальнейшую судьбу аварийного дома на Моршанском шоссе 0 На выездном совещании, состоявшемся по адресу Моршанское шоссе, 10, представители областных и городских властей, управляющей компании и подрядчика рассмотрели ситуацию с аварийным многоквартирным домом. Совещание возглавила министр ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова. На встрече также

Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с рейсовым автобусом в Сампурском округе 0 На 498 км автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском округе Тамбовской области 24 ноября около 2:40 ночи произошло серьёзное ДТП. В аварию попали легковой автомобиль "Лада Приора" и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Элиста — Москва.

Расчистка реки Цна в Тамбове продолжится до 2025 года 0 В Тамбове активно продолжаются работы по расчистке русла реки Цна. На объекте задействованы 2 экскаватора, 2 самосвала, 3 земснаряда и плавучий экскаватор. В работах участвуют 10 специалистов. В настоящее время выполняется выемка донных отложений и формирование карт намыва, а техническая готовность

В Тамбове сорван очередной контракт по благоустройству общественной территории 0 Работы по благоустройству сквера «Гармония», расположенного на пересечении улиц Советской и Лермонтовской, завершатся только в 2025 году. Как сообщает администрация Тамбова в ответ на запрос ИА «Онлайн Тамбов.ру», подрядчик, подмосковная компания ООО «Стройдомсервис», не выполнил обязательства в

В Инжавинском округе жители опасаются закрытия ФАПа из-за повреждённой крыши 0 В селе Красивка Инжавинского муниципального округа жители обеспокоены состоянием местного ФАПа, - сообщает издание «ПРАВО68». С крыши медицинского пункта недавно сорвало два листа кровельного железа, но ремонт так и не начался, хотя с момента происшествия прошло более двух недель. Местные жители

В Котовске 76-летний мужчина погиб из-за падения дерева во время урагана 0 В городе Котовске Тамбовской области сильный ураганный ветер привёл к трагедии — вечером 21 ноября погиб 76-летний мужчина. Инцидент произошёл на улице Котовского, где на пожилого человека упала часть дерева. Жителей региона ранее предупредили о неблагоприятных погодных условиях через МЧС.

Ветераны из Мичуринска продолжают помогать бойцам на передовой 0 Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» из Тамбовской области активно оказывает помощь участникам специальной военной операции. Руководит этой инициативой Сергей Георгиевич Пальчик — ветеран Чеченской войны, кавалер ордена Мужества, который посвятил делу более двух с

Прокуратура добивается возмещения ущерба за массовую гибель рыбы в Токарёвском районе 0 Прокуратура Токарёвского района Тамбовской области провела проверку по факту массовой гибели рыбы в одном из прудов Токарёвского муниципального округа. Как сообщает издание «Региональные известия», причиной экологической катастрофы стали действия ОАО «Токарёвская птицефабрика», которой ранее было

Гостиному двору в Тамбове дадут новую жизнь: здание передано Державинскому университету 0 Историческое здание Гостиного двора в Тамбове, известное как ГУМ, станет новым образовательным и культурным центром. Объект культурного наследия федерального значения передан в пользование Тамбовскому государственному университету имени Г. Р. Державина. Университет намерен провести реставрацию и

Бывший акционер «Уваровохлеба» оспаривает отказ в восстановлении доли в компании 0 Вячеслав Дроков, бывший акционер тамбовской компании «Уваровохлеб», подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего в признании недействительной сделки по продаже его доли и восстановлении корпоративного контроля. Вопрос о принятии жалобы к производству пока

Тамбовская область увеличила производство сахара на 13% 0 С начала 2024 года в Тамбовской области произведено более 500 тысяч тонн сахара, что на 13% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Эти данные представило региональное Министерство сельского хозяйства.