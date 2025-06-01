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Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителями прокуратуры

Вчера, 09:52
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Евгений Первышов обсудил вопросы транспортной безопасности с представителями прокуратурыВрио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл рабочую встречу с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым. В ходе диалога особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности объектов транспортной инфраструктуры в регионе. Об этом глава региона сообщил в своих социальных сетях.

Евгений Первышов отметил, что власти Тамбовской области поддерживают постоянную координацию с руководством всех силовых структур, обеспечивая надёжный контроль за ситуацией в регионе.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате недавних происшествий — обрушения автомобильного моста в Брянской области и железнодорожного моста в Курской области.

— Уверен, все виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание, — подчеркнул руководитель региона.

Фото: freepik.com
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