Власти Тамбовской области и транспортная прокуратура договорились о совместной работе над развитием транспорта Комментариев: 0



Главными темами стали улучшение условий в аэропорту «Тамбов», развитие пригородного железнодорожного сообщения и инфраструктурные проекты, связанные с Юго-Восточной железной дорогой. Евгений Первышов отметил, что в вопросах обеспечения безопасности транспортной системы конструктивное взаимодействие с надзорными органами, в частности с транспортной прокуратурой, имеет решающее значение.



Сегодня в регионе действуют более 40 предприятий, связанных с транспортной отраслью. Среди них — единственный в Черноземье региональный аэропорт, обслуживающий внутрироссийские рейсы. В первом квартале 2025 года аэропорт «Тамбов» принял около 7,5 тысяч пассажиров — на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателей влечёт за собой необходимость дальнейшего обновления инфраструктуры.



Сейчас правительство готовит проекты по установке аэродромного радиолокатора, закупке специального подъёмного оборудования для людей с ограниченными возможностями и адаптации инфраструктуры для приёма самолётов повышенной вместимости — таких как Sukhoi Superjet.



Железнодорожное направление также получает значительное развитие. В регионе увеличилось количество пригородных поездов — в 2025 году их уже 89, и это больше, чем в прошлом. Продолжается реализация проекта «Городской поезд», в рамках которого для жителей пригородов появятся новые удобные остановочные пункты. В планах также запуск туристических ретропоездов, способных привлечь путешественников и укрепить позиции области как культурно-исторического маршрута.



Отдельное внимание было уделено проекту по электрификации железнодорожного участка Ртищево – Кочетовка, который начнётся в 2024 году. Это позволит не только сократить издержки, но и увеличить скорость движения поездов, сделав перевозки более эффективными и доступными для населения.



Такая совместная работа властей и контролирующих структур направлена на комплексное развитие транспортной системы Тамбовской области, повышение её безопасности и качества обслуживания пассажиров.











В администрации Тамбовской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Евгения Первышова и заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора Павла Агуреева. Стороны обсудили приоритетные направления в развитии транспортной инфраструктуры региона, уделив особое внимание вопросам безопасности пассажиров и модернизации ключевых объектов.Главными темами стали улучшение условий в аэропорту «Тамбов», развитие пригородного железнодорожного сообщения и инфраструктурные проекты, связанные с Юго-Восточной железной дорогой. Евгений Первышов отметил, что в вопросах обеспечения безопасности транспортной системы конструктивное взаимодействие с надзорными органами, в частности с транспортной прокуратурой, имеет решающее значение.Сегодня в регионе действуют более 40 предприятий, связанных с транспортной отраслью. Среди них — единственный в Черноземье региональный аэропорт, обслуживающий внутрироссийские рейсы. В первом квартале 2025 года аэропорт «Тамбов» принял около 7,5 тысяч пассажиров — на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост показателей влечёт за собой необходимость дальнейшего обновления инфраструктуры.Сейчас правительство готовит проекты по установке аэродромного радиолокатора, закупке специального подъёмного оборудования для людей с ограниченными возможностями и адаптации инфраструктуры для приёма самолётов повышенной вместимости — таких как Sukhoi Superjet.Железнодорожное направление также получает значительное развитие. В регионе увеличилось количество пригородных поездов — в 2025 году их уже 89, и это больше, чем в прошлом. Продолжается реализация проекта «Городской поезд», в рамках которого для жителей пригородов появятся новые удобные остановочные пункты. В планах также запуск туристических ретропоездов, способных привлечь путешественников и укрепить позиции области как культурно-исторического маршрута.Отдельное внимание было уделено проекту по электрификации железнодорожного участка Ртищево – Кочетовка, который начнётся в 2024 году. Это позволит не только сократить издержки, но и увеличить скорость движения поездов, сделав перевозки более эффективными и доступными для населения.Такая совместная работа властей и контролирующих структур направлена на комплексное развитие транспортной системы Тамбовской области, повышение её безопасности и качества обслуживания пассажиров.



