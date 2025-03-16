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«РусЛайн» увеличит количество рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург
Вчера, 08:41
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С мая по сентябрь авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург с трёх до пяти раз в неделю. Такое решение связано с ростом пассажиропотока и модернизацией инфраструктуры аэропорта «Тамбов».
Весенне-летнее расписание авиакомпании будет действовать с 30 марта по 25 октября. «РусЛайн» продолжит выполнять рейсы по 24 направлениям из 18 городов России, включая Тамбов.
По словам коммерческого директора перевозчика Наталии Кошевар, рейсы в Санкт-Петербург будут выполняться на 50-местных комфортабельных самолётах.
Аэропорт «Тамбов» демонстрирует устойчивый рост пассажиропотока. В 2024 году его услугами воспользовались около 39 тысяч человек, что на 25% больше, чем в 2023 году. Это рекордный показатель за всю историю воздушной гавани.
Модернизация аэропорта включает сертификацию нового светосигнального оборудования, позволяющего принимать рейсы в тёмное время суток, установку аэродромного радиолокатора, закупку специализированной техники и повышение уровня пожарно-спасательной службы.
Эти меры направлены на расширение маршрутной сети, привлечение новых авиакомпаний и подготовку к приёму самолётов типа Embraer 170 и Sukhoi Superjet 100, что открывает новые перспективы для авиаперевозок в регионе.
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